Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Zaniolo UdineseGetty Images
Simone Gervasio

Traduit par

Udinese : Zaniolo proche d’une prolongation, révision salariale en vue après un entretien concluant avec la direction

Udinese
Mercato
Serie A
N. Zaniolo

Le feuilleton Zaniolo touche à sa fin. L’attaquant est prêt à rester à Udine et à prolonger son contrat avec l’Udinese. Selon Sky Sport, une rencontre constructive entre son entourage et les Bianconeri a permis de poser les bases d’unerévision salariale et de sceller ainsi le maintien de l’ancien Romain dans le Frioul.



  • La première rencontre entre le joueur, son agent et le club s'est bien déroulée. Selon Sky, les bases d'unerévision du contrat ont été posées afin de le convaincre de rester chez les Bianconeri. Dans les prochaines heures, les parties se retrouveront pour un nouvel ajustement en vue d'un accord satisfaisant pour le club comme pour le joueur, qui s'est dit satisfait de la tournure des événements sur les réseaux sociaux.


    Les Bianconeri ont fait un pas décisif concernant le numéro dix, dont la rémunération va être revalorisée. Initialement racheté par le club des Pozzo, le joueur et son entourage avaient contesté la première proposition des Bianconeri, qui avaient renouvelé son contrat à labaisse. Désormais, l’accord sur le nouveau contrat, avec des montants révisés, se profile de plus en plus.


    Au cours de la saison 2025/26, Nicolò Zaniolo a inscrit 6 buts et délivré 6 passes décisives en 34 matchs avec l’Udinese, répartis entre la Serie A (32) et la Coupe d’Italie (2).

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google