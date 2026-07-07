Udinese : Zaniolo proche d’une prolongation, révision salariale en vue après un entretien concluant avec la direction

La première rencontre entre le joueur, son agent et le club s'est bien déroulée. Selon Sky, les bases d'unerévision du contrat ont été posées afin de le convaincre de rester chez les Bianconeri. Dans les prochaines heures, les parties se retrouveront pour un nouvel ajustement en vue d'un accord satisfaisant pour le club comme pour le joueur, qui s'est dit satisfait de la tournure des événements sur les réseaux sociaux.





Les Bianconeri ont fait un pas décisif concernant le numéro dix, dont la rémunération va être revalorisée. Initialement racheté par le club des Pozzo, le joueur et son entourage avaient contesté la première proposition des Bianconeri, qui avaient renouvelé son contrat à labaisse. Désormais, l’accord sur le nouveau contrat, avec des montants révisés, se profile de plus en plus.





Au cours de la saison 2025/26, Nicolò Zaniolo a inscrit 6 buts et délivré 6 passes décisives en 34 matchs avec l’Udinese, répartis entre la Serie A (32) et la Coupe d’Italie (2).