Enfin, l'Udinese retrouve Nicolò Zaniolo sur le terrain. Le meneur de jeu italien avait été contraint de s'arrêter en raison d'un problème musculaire lors de la dernière trêve internationale, un problème musculaire qui l'a empêché de disputer les derniers matchs de Ligue des nations avec l'Italie de Roberto Mancini.

Ces derniers jours, il a repris l'entraînement sur le terrain et sera à la disposition de Kosta Runjaic pour un match déjà crucial contre l'AC Milan, avec l'objectif de relancer l'Udinese dans une période délicate au classement.



