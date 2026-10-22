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cm grafica udinese zaniolo
Emanuele Tramacere
Traduit par

Udinese : Zaniolo est rétabli, sera-t-il titulaire d’entrée face à l’AC Milan ?

Milan AC
Udinese
N. Zaniolo
Serie A
Udinese vs Milan AC

Enfin, l'Udinese retrouve Nicolò Zaniolo sur le terrain. Le meneur de jeu italien avait été contraint de s'arrêter en raison d'un problème musculaire lors de la dernière trêve internationale, un problème musculaire qui l'a empêché de disputer les derniers matchs de Ligue des nations avec l'Italie de Roberto Mancini.

Ces derniers jours, il a repris l'entraînement sur le terrain et sera à la disposition de Kosta Runjaic pour un match déjà crucial contre l'AC Milan, avec l'objectif de relancer l'Udinese dans une période délicate au classement.


  • S’entraîne sur le terrain

    Après un peu plus de 20 jours d’absence, qui s’ajoutent au mois déjà passé à l’écart en début de saison, Zaniolo a enfin achevé sa convalescence et s’est entraîné sur le terrain avec ses coéquipiers.

    Il est officiellement rétabli, plus rapidement que prévu, et s’est déjà mis à la disposition de ses coéquipiers et de son entraîneur en vue du match contre l’AC Milan.

  • TITULAIRE ?

    Le doute porte désormais sur le temps qu’il pourra passer sur le terrain. Dimanche 25 octobre, à partir de 20 h 45, la Juventus accueille l’AC Milan au Bluenergy Stadium d’Udine pour tenter de mettre fin à une terrible série de 5 défaites consécutives qui a plongé le club frioulan en pleine lutte pour le maintien.

    Il est peu probable que Zaniolo puisse jouer longtemps, et le risque de le perdre à nouveau s’il est mal géré est bien réel. Une place de titulaire rendrait l’Udinese plus dangereux offensivement, mais une entrée en cours de match pourrait le préserver d’une éventuelle rechute.

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