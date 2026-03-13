Udinese-Juventus : Vlahovic pourrait ne pas être retenu dans le groupe ; son retour est reporté

Vlahovic n'a plus foulé les terrains depuis novembre dernier, date à laquelle il s'était blessé en subissant une lésion grave de la jonction musculo-tendineuse de l'adducteur gauche, qui avait nécessité une opération à Londres. Au cours des derniers mois, il avait entamé le processus de remise en forme : il s'est entraîné seul en Serbie pendant un certain temps et, début février, il était revenu à la Continassa pour travailler avec les préparateurs physiques de la Juventus. L'attaquant a même pris de l'avance sur le calendrier prévu, mais après le dernier examen effectué aujourd'hui, à la veille du match contre l'Udinese, il a été décidé de ne pas le convoquer.