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Gianluca Minchiotti

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Tuttosport - La Juventus s’inquiète pour Thuram : on se dirige vers une opération, le club l’avait prévenu

Juventus FC
K. Thuram-Ulien

Hier, le Français a passé une consultation à Lyon pour le syndrome fémoro-patellaire.

La Juventus est très inquiète pour Khéphren Thuram. Selon Tuttosport, le tableau qui s’est dessiné hier lors du contrôle effectué à Lyon par le Dr Bertrand Sonnery Cottet est plutôt sombre. On avance à grands pas vers une opération pour résoudre, on l’espère définitivement, ce syndrome fémoro-patellaire dont le milieu de terrain français souffre désormais depuis le mois d’avril.


Selon le quotidien turinois, la Juventus avait déjà averti Thuram en juin de la perspective d’une opération, mais le joueur aurait préféré opter pour une voie conservatrice. La douleur n’est pas passée et aujourd’hui, l’intervention représente une voie difficilement évitable, étant donné que Thuram continue de ressentir des douleurs.


  • S’il devait passer sur le billard, un arrêt plutôt long se profile, dans la lignée de celui de Yildiz : compte tenu des précautions généralement plus importantes pour le genou, il ne faudrait pas s’étonner à l’idée de revoir le Français sur les terrains en 2027. Dès les prochaines heures, un virage vers une opération est attendu, précise Tuttosport. Rappelons que le Dr Bertrand Sonnery Cottet est celui qui est intervenu pour les lésions au genou de Bremer et Gatti.


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