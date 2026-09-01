La Juventus est très inquiète pour Khéphren Thuram. Selon Tuttosport, le tableau qui s’est dessiné hier lors du contrôle effectué à Lyon par le Dr Bertrand Sonnery Cottet est plutôt sombre. On avance à grands pas vers une opération pour résoudre, on l’espère définitivement, ce syndrome fémoro-patellaire dont le milieu de terrain français souffre désormais depuis le mois d’avril.





Selon le quotidien turinois, la Juventus avait déjà averti Thuram en juin de la perspective d’une opération, mais le joueur aurait préféré opter pour une voie conservatrice. La douleur n’est pas passée et aujourd’hui, l’intervention représente une voie difficilement évitable, étant donné que Thuram continue de ressentir des douleurs.



