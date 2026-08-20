Un attaquant de dernière minute pour la Juventus. Après Kolo Muani et Ekhator, la Juventus veut renforcer son effectif avec un nouveau numéro 9, capable d’offrir des alternatives à Spalletti. Le premier choix est Joshua Zirkzee, sur le départ de Manchester United et également courtisé par Naples, parmi les alternatives - selon ce qu’écrit aujourd’hui Tuttosport - figure Mateo Retegui, ancien avant-centre du Genoa et de l’Atalanta, actuellement sous les couleurs des Saoudiens d’Al-Qadisiya. Un profil apprécié, qui connaît notre championnat (il en a été le meilleur buteur en 2024-2025), mais terriblement difficile à atteindre pour des raisons économiques. Sans pour autant être rayé de la liste.
Traduit par
Tuttosport - Juventus, à la recherche d’un nouvel attaquant : Retegui surgit
La Juventus étudie les coûts
Retegui était déjà dans le viseur de la Juventus en janvier dernier, son nom est revenu sur le devant de la scène ces derniers jours, surtout maintenant que la fracture du tibia subie le 20 avril dernier n’est plus qu’un mauvais souvenir (lundi, il a inscrit un doublé en King’s Cup contre Al Tal). Pour le moment, Carnevali et surtout Ottolini, qui le connaît depuis l’époque de Gênes, étudient les coûts, conscients qu’aucun club en Europe ne peut lui garantir le salaire qu’il perçoit en Saudi Pro League, à savoir 20 millions d’euros nets par saison. L’ancien buteur de l’Atalanta, qui est sous contrat jusqu’en 2029, reviendrait volontiers en Italie et, pour atteindre cet objectif, il serait disposé à revoir son salaire à la baisse. Il a envie de porter le maillot d’un club prestigieux et de se retrouver à nouveau sous la loupe de l’Italie de Mancini, le premier à avoir cru en lui.
Tout dépend de David
La Juventus pourrait à ce stade proposer un prêt avec option d’achat ou obligation d’achat, mais elle doit d’abord résoudre le dossier David. Le Canadien est hors du projet de Spalletti, mais contrairement à Openda, qui a choisi de partir à Lyon, il continue de faire bloc et de refuser toutes les propositions. Il veut rester à Turin, jouer ses chances. Il considère sa première saison décevante à la Juventus comme une période d’adaptation et, cette année, il est convaincu de pouvoir être une valeur ajoutée. Sans le départ de l’ancien joueur de Lille, viser des profils comme Zirzkee, Retegui ou Sorloth, autre option jamais abandonnée, est une opération économiquement insoutenable.
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