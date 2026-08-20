Retegui était déjà dans le viseur de la Juventus en janvier dernier, son nom est revenu sur le devant de la scène ces derniers jours, surtout maintenant que la fracture du tibia subie le 20 avril dernier n’est plus qu’un mauvais souvenir (lundi, il a inscrit un doublé en King’s Cup contre Al Tal). Pour le moment, Carnevali et surtout Ottolini, qui le connaît depuis l’époque de Gênes, étudient les coûts, conscients qu’aucun club en Europe ne peut lui garantir le salaire qu’il perçoit en Saudi Pro League, à savoir 20 millions d’euros nets par saison. L’ancien buteur de l’Atalanta, qui est sous contrat jusqu’en 2029, reviendrait volontiers en Italie et, pour atteindre cet objectif, il serait disposé à revoir son salaire à la baisse. Il a envie de porter le maillot d’un club prestigieux et de se retrouver à nouveau sous la loupe de l’Italie de Mancini, le premier à avoir cru en lui.