Turin : Abate se présente : « Je ne suis pas un fanatique des schémas tactiques, je veux un Toro courageux »

Ignazio Abate a été officiellement présenté comme le nouvel entraîneur du Torino. Extraits de la conférence de presse, précédés par les propos du directeur sportif Petrachi, qui souhaite que les « Granata » soient la « mine vagante » de la prochaine Serie A.
«Je tiens à remercier D’Aversa : il a réalisé un travail remarquable et méritait sans doute d’être reconduit.Toutefois, j’ai souhaité un changement pour proposer un football plus conforme à mes idées, en misant sur la jeunesse et la fraîcheur. Abate a démontré qu’il possédait des concepts et des compétences significatives. Je partage pleinement sa vision ; ce choix s’imposait pour emprunter une nouvelle direction.»