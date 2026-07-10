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Simone Gervasio

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Turin : Abate se présente : « Je ne suis pas un fanatique des schémas tactiques, je veux un Toro courageux »

Torino
Serie A

Ignazio Abate a été officiellement présenté comme le nouvel entraîneur du Torino. Extraits de la conférence de presse, précédés par les propos du directeur sportif Petrachi, qui souhaite que les « Granata » soient la « mine vagante » de la prochaine Serie A.


«Je tiens à remercier D’Aversa : il a réalisé un travail remarquable et méritait sans doute d’être reconduit.Toutefois, j’ai souhaité un changement pour proposer un football plus conforme à mes idées, en misant sur la jeunesse et la fraîcheur. Abate a démontré qu’il possédait des concepts et des compétences significatives. Je partage pleinement sa vision ; ce choix s’imposait pour emprunter une nouvelle direction.»

  • Abate a alors pris la parole :


    « Ici, on ressent tout le poids du maillot ; j’assume cette responsabilité au quotidien. Je veux un Torino reconnaissable, nous voulons forger une identité forte. Je veux un football offensif, qui domine et presse haut. Le mercato ? Pas de précipitation, seulement des profils adaptés. Je ne suis pas un fanatique des schémas tactiques, je veux un Torino courageux. Nous partons d’une défense à trois, puis nous adaptons : les blocs figés sont trop prévisibles. »


    « Rejoindre le Toro a été une évidence : ce maillot a du poids et le public le porte avec passion. J’ai besoin de sentir cette ambiance, que les supporters se retrouvent en nous. Je me reconnais dans ces valeurs de travail et d’appartenance. Je ne fixe pas d’objectif de classement. Mon unique priorité est de poser des fondations solides. Il nous faut des joueurs qui considèrent le Toro comme s’il s’agissait du Real Madrid. Ensuite, nous verrons où cela nous mène. »

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