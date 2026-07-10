Turin : Abate se présente : « Je ne suis pas un fanatique des schémas tactiques, je veux un Toro courageux »

Abate a alors pris la parole :





« Ici, on ressent tout le poids du maillot ; j’assume cette responsabilité au quotidien. Je veux un Torino reconnaissable, nous voulons forger une identité forte. Je veux un football offensif, qui domine et presse haut. Le mercato ? Pas de précipitation, seulement des profils adaptés. Je ne suis pas un fanatique des schémas tactiques, je veux un Torino courageux. Nous partons d’une défense à trois, puis nous adaptons : les blocs figés sont trop prévisibles. »





« Rejoindre le Toro a été une évidence : ce maillot a du poids et le public le porte avec passion. J’ai besoin de sentir cette ambiance, que les supporters se retrouvent en nous. Je me reconnais dans ces valeurs de travail et d’appartenance. Je ne fixe pas d’objectif de classement. Mon unique priorité est de poser des fondations solides. Il nous faut des joueurs qui considèrent le Toro comme s’il s’agissait du Real Madrid. Ensuite, nous verrons où cela nous mène. »