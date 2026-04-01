« Tu ne te trompes pas en le recrutant. Je pense que Julian Nagelsmann est toujours à la recherche de cet avant-centre classique », a déclaré Babbel sur Pro7 Maxx. Tresoldi, du Club Bruges, a « ce flair qui lui permet de deviner où le ballon va atterrir », a-t-il estimé, attestant ainsi que le joueur de 21 ans possède une qualité typique des buteurs. « Pour moi, c’est l’avant-centre classique », a ajouté Babbel.

Tresoldi s'était récemment illustré en inscrivant un doublé lors de la victoire 3-0 de l'équipe d'Allemagne U21 contre l'Irlande du Nord en qualifications pour l'Euro. Lors du match remporté 2-0 mardi en Grèce, il n'a toutefois pas trouvé le chemin des filets.