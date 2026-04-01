Markus Babbel, champion d'Europe en 1996 et aujourd'hui consultant à la télévision, s'est prononcé en faveur de la sélection de Nicolo Tresoldi par le sélectionneur national Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde. L'attaquant s'est récemment illustré avec l'équipe d'Allemagne des moins de 21 ans et a ainsi mérité sa place pour le tournoi de l'été prochain, a déclaré l'ancien défenseur.
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« Tu ne te trompes pas en le sélectionnant » : Markus Babbel plaide en faveur d'un attaquant surprise dans la sélection allemande pour la Coupe du monde
« Tu ne te trompes pas en le recrutant. Je pense que Julian Nagelsmann est toujours à la recherche de cet avant-centre classique », a déclaré Babbel sur Pro7 Maxx. Tresoldi, du Club Bruges, a « ce flair qui lui permet de deviner où le ballon va atterrir », a-t-il estimé, attestant ainsi que le joueur de 21 ans possède une qualité typique des buteurs. « Pour moi, c’est l’avant-centre classique », a ajouté Babbel.
Tresoldi s'était récemment illustré en inscrivant un doublé lors de la victoire 3-0 de l'équipe d'Allemagne U21 contre l'Irlande du Nord en qualifications pour l'Euro. Lors du match remporté 2-0 mardi en Grèce, il n'a toutefois pas trouvé le chemin des filets.
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Nicolo Tresoldi a le choix entre l'Allemagne, l'Italie et l'Argentine
Tresoldi a grandi en Italie et est arrivé en Allemagne à l'âge de 13 ans. À 18 ans, il a obtenu la nationalité allemande et s'est immédiatement imposé dans les équipes nationales juniors allemandes. Jusqu'à présent, Tresoldi s'était laissé la possibilité de changer de fédération, l'équipe nationale italienne étant l'option la plus probable pour lui, même s'il aurait également pu jouer pour l'Argentine, le pays natal de sa mère.
Suite à l'élimination de l'Italie lors des barrages de la Coupe du monde contre la Bosnie, il n'a désormais plus la possibilité de participer à la Coupe du monde s'il venait à être invité à rejoindre la Squadra Azzurra.
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Le sélectionneur national Nagelsmann mise sur Havertz, Woltemade et Undav
« Ce n’est pas toujours facile de prendre une décision », a déclaré Rudi Völler, directeur sportif de la DFB, lorsqu’on l’a interrogé sur la situation de Tresoldi. L’ancien attaquant de classe mondiale a qualifié Tresoldi d’« avenir du football allemand », soulignant ainsi qu’il avait une très haute opinion de lui.
« Je ne peux pas dire si cela suffira pour la Coupe du monde. Nous avons de bons attaquants », a ajouté Völler.
Lors du dernier match amical contre le Ghana (2-1), Kai Havertz avait débuté en attaque centrale dans l'équipe de la DFB. Nick Woltemade et Deniz Undav étaient entrés en jeu en tant que remplaçants en attaque. Ce dernier est considéré par Julian Nagelsmann uniquement comme un joker, ce qui a suscité de nombreuses discussions.
Les statistiques de Nicolo Tresoldi pour la saison 2025/26 :
Jeux : 48 Minutes jouées : 2626 Buts : 17 Passes décisives : 5