Une atmosphère de tristesse et de deuil plane sur les matchs de football européens, après le décès de l'attaquant espagnol de Tenerife, Jesús de Miguel, à l'âge de 30 ans, à la suite d'un violent choc avec le gardien d'Andorre, Jesús Owono, lors de la rencontre entre les deux équipes en deuxième division espagnole.
Le deuil a débuté dès le coup d'envoi des premières rencontres de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, lors des matchs opposant Galatasaray à Stuttgart et le Shakhtar Donetsk au Sporting Lisbonne, l'Union des associations européennes de football (UEFA) ayant décidé d'imposer une minute de silence en hommage à la mémoire du joueur disparu.