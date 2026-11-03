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FC Shakhtar Donetsk v Sporting Club de Portugal - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Tristesse et deuil : les stades européens unis pour l'adieu à l'attaquant de Tenerife

Galatasaray vs VfB Stuttgart
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Une minute de silence en hommage à Jesús

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Une atmosphère de tristesse et de deuil plane sur les matchs de football européens, après le décès de l'attaquant espagnol de Tenerife, Jesús de Miguel, à l'âge de 30 ans, à la suite d'un violent choc avec le gardien d'Andorre, Jesús Owono, lors de la rencontre entre les deux équipes en deuxième division espagnole.

Le deuil a débuté dès le coup d'envoi des premières rencontres de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, lors des matchs opposant Galatasaray à Stuttgart et le Shakhtar Donetsk au Sporting Lisbonne, l'Union des associations européennes de football (UEFA) ayant décidé d'imposer une minute de silence en hommage à la mémoire du joueur disparu.

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  • Galatasaray et Stuttgart présentent leurs condoléances à Tenerife

    De nombreux clubs européens avaient déjà exprimé leur tristesse et leur solidarité envers la famille du joueur et le club de Tenerife. Galatasaray a ainsi publié un communiqué officiel dans lequel il déclarait : « Aucun mot ne saurait décrire l'ampleur de la tristesse », présentant ses condoléances à la famille de De Miguel et à l'ensemble des membres de Tenerife.

    Le club a conclu par ce message : « Repose en paix, Jesús ».

    Stuttgart a lui aussi adressé ses plus sincères condoléances à la famille du joueur et à tous les membres du club de Tenerife, dans une publication officielle sur son compte de la plateforme X.

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  • La blessure fatale

    Jesús de Miguel, attaquant espagnol âgé de 30 ans, a été blessé lors du match de Tenerife face à Andorre en deuxième division espagnole, quand il est entré en collision avec le gardien d'Andorre Jesús Owono alors qu'il disputait le ballon près du milieu de terrain.

    Le joueur a subi une grave blessure à la poitrine qui a entraîné un arrêt cardio-respiratoire. Il a été transporté à l'hôpital avant que le club de Tenerife n'annonce son décès mardi matin. Tenerife a fait part de la nouvelle de la disparition dans un communiqué émouvant où le club s'est dit « le cœur brisé », tandis que les condoléances affluaient de clubs et de joueurs du monde entier, dont Lionel Messi. Le Real Madrid a par ailleurs prévu d'observer une minute de silence lors de son match.

    Le président de l'UEFA, Aleksander Čeferin, a déclaré que l'organisation avait « le cœur brisé » par le décès du joueur, présentant ses condoléances à la famille de de Miguel, à ses coéquipiers et au club de Tenerife, et assurant que le football européen lui rendra hommage en observant un deuil cette semaine.

    L'UEFA a confirmé que cet hommage concernera les matches de la Ligue des champions mardi et mercredi, ainsi que les matches de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence jeudi.

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