Riccardo Trevisani, depuis les studios de Sportmediaset, commente la défaite de la Juventus à Marassi face au Genoa : « Je crois que l’adjectif qui convient pour le match de la Juve est effroyable. C’était l’une des pires Juventus dont je me souvienne, mais je tiens tout de même à dire une chose : la Juve a la 13e attaque. »
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Trevisani : « La Juventus a livré un match épouvantable, l’un des pires dont je me souvienne. »
Prochains matchs
Le célèbre journaliste et commentateur poursuit : « Dans quelle vie Spalletti a-t-il eu la 13e attaque de Serie A lorsqu’il entraînait une équipe ? Jamais. On peut tout dire de Spalletti, tout, sauf que c’est un entraîneur défensif, rapporte TuttoJuve.com. Franchement, voir cette Juventus avec de tels chiffres offensifs me fait penser qu’en tout cas, sur ces 2 années, entre Openda, David, Kolo Muani et Woltemade, ils ne l’ont vraiment pas mis dans les meilleures conditions pour jouer au football. »
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