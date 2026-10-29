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Riccardo Trevisani, depuis les studios de Sportmediaset, commente la défaite de la Juventus à Marassi face au Genoa : « Je crois que l’adjectif qui convient pour le match de la Juve est effroyable. C’était l’une des pires Juventus dont je me souvienne, mais je tiens tout de même à dire une chose : la Juve a la 13e attaque. »