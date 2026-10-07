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Tout simplement inégalable ! Rivaux et coéquipiers couronnent Kane comme le « meilleur attaquant de la planète »
Larges éloges pour la capitaine record de l’Angleterre
Harry Kane a reçu de vibrants hommages de la part de ses coéquipiers et de ses adversaires après avoir égalé le record de 125 sélections de Peter Shilton grâce à une prestation clinique à deux buts contre la Tchéquie. L’attaquant de 33 ans a fait l’unanimité pour son leadership, son humilité et son rendement extraordinaire devant le but.
Jude Bellingham a mené les louanges au sein du camp anglais.
Les joueurs et entraîneurs adverses ont fait écho à ces sentiments après le succès 3-0 à Wembley.
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Bellingham salue Kane comme le plus grand de l’histoire de l’Angleterre
Jude Bellingham a livré une appréciation émouvante de l’impact de son capitaine sur et en dehors du terrain. « Il est avant tout un être humain incroyable. En tant que capitaine, en tant qu’homme, il veille sur absolument tout le monde », a déclaré Bellingham à ITV.
« Ensuite, sur le terrain, on manque de superlatifs. C’est le meilleur joueur anglais à avoir jamais porté ce maillot et c’est un honneur de jouer avec lui. »
« Il évolue à un niveau quasiment inégalé. Il marque des buts à la pelle et apporte dans tellement de domaines. »
Coufal, capitaine de la Tchéquie, s’incline devant la qualité de Kane
Le capitaine de la Tchéquie, Vladimir Coufal, qui a marqué contre son camp sous la pression de Kane, a reconnu la redoutable efficacité de l’attaquant. « Je pense que lors des cinq ou six derniers matches que j’ai joués contre lui, il a inscrit environ 12 buts », a admis Coufal.
« Son engagement pour son pays, son professionnalisme, sa capacité à marquer et à créer... c’est le meilleur attaquant du monde, donc un immense respect pour lui. »
Coufal a souligné que les déplacements de Kane étaient impossibles à contenir pendant 90 minutes.
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Denia qualifie l’attaquant de véritable gentleman
Le sélectionneur de la Tchéquie, Santi Denia, s’est lui aussi joint aux éloges, saluant la passion fondamentale de Kane pour le jeu. « Il aime le football, c’est son secret », a déclaré Denia. « C’est un joueur incroyable, il comprend tout dans le jeu. »
« Les supporters de l’Angleterre devraient être très fiers de ce joueur. Il est l’un des meilleurs joueurs du monde en termes d’expérience, de qualité, de personnalité, et c’est un gentleman. »
Le statut de Kane en tant qu’icône de classe mondiale reste universellement reconnu.
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