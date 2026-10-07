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England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduit par

Tout simplement inégalable ! Rivaux et coéquipiers couronnent Kane comme le « meilleur attaquant de la planète »

Angleterre
H. Kane
Angleterre vs Tchéquie
Tchéquie
UEFA Nations League A
J. Bellingham
V. Coufal
S. Denia

Jude Bellingham, Vladimir Coufal et Santi Denia se sont unis pour couvrir Harry Kane d’éloges après sa 125e sélection, qui lui permet d’égaler le record. Coéquipiers comme adversaires ont salué l’attaquant comme un talent et un leader de classe mondiale sans égal.

  • Larges éloges pour la capitaine record de l’Angleterre

    Harry Kane a reçu de vibrants hommages de la part de ses coéquipiers et de ses adversaires après avoir égalé le record de 125 sélections de Peter Shilton grâce à une prestation clinique à deux buts contre la Tchéquie. L’attaquant de 33 ans a fait l’unanimité pour son leadership, son humilité et son rendement extraordinaire devant le but.

    Jude Bellingham a mené les louanges au sein du camp anglais.

    Les joueurs et entraîneurs adverses ont fait écho à ces sentiments après le succès 3-0 à Wembley.

  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    Bellingham salue Kane comme le plus grand de l’histoire de l’Angleterre

    Jude Bellingham a livré une appréciation émouvante de l’impact de son capitaine sur et en dehors du terrain. « Il est avant tout un être humain incroyable. En tant que capitaine, en tant qu’homme, il veille sur absolument tout le monde », a déclaré Bellingham à ITV.

    « Ensuite, sur le terrain, on manque de superlatifs. C’est le meilleur joueur anglais à avoir jamais porté ce maillot et c’est un honneur de jouer avec lui. »

    « Il évolue à un niveau quasiment inégalé. Il marque des buts à la pelle et apporte dans tellement de domaines. »

  • Coufal, capitaine de la Tchéquie, s’incline devant la qualité de Kane

    Le capitaine de la Tchéquie, Vladimir Coufal, qui a marqué contre son camp sous la pression de Kane, a reconnu la redoutable efficacité de l’attaquant. « Je pense que lors des cinq ou six derniers matches que j’ai joués contre lui, il a inscrit environ 12 buts », a admis Coufal.

    « Son engagement pour son pays, son professionnalisme, sa capacité à marquer et à créer... c’est le meilleur attaquant du monde, donc un immense respect pour lui. »

    Coufal a souligné que les déplacements de Kane étaient impossibles à contenir pendant 90 minutes.

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  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    Denia qualifie l’attaquant de véritable gentleman

    Le sélectionneur de la Tchéquie, Santi Denia, s’est lui aussi joint aux éloges, saluant la passion fondamentale de Kane pour le jeu. « Il aime le football, c’est son secret », a déclaré Denia. « C’est un joueur incroyable, il comprend tout dans le jeu. »

    « Les supporters de l’Angleterre devraient être très fiers de ce joueur. Il est l’un des meilleurs joueurs du monde en termes d’expérience, de qualité, de personnalité, et c’est un gentleman. »

    Le statut de Kane en tant qu’icône de classe mondiale reste universellement reconnu.