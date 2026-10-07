Harry Kane a reçu de vibrants hommages de la part de ses coéquipiers et de ses adversaires après avoir égalé le record de 125 sélections de Peter Shilton grâce à une prestation clinique à deux buts contre la Tchéquie. L’attaquant de 33 ans a fait l’unanimité pour son leadership, son humilité et son rendement extraordinaire devant le but.

Jude Bellingham a mené les louanges au sein du camp anglais.

Les joueurs et entraîneurs adverses ont fait écho à ces sentiments après le succès 3-0 à Wembley.