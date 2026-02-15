Getty/GOAL
Traduit par
« Tout est possible » - La superstar du Bayern Munich, Harry Kane, pense au record de buts de Robert Lewandowski
Kane a remporté deux fois le Soulier d'or de la Bundesliga.
L'international anglais Kane avait un autre numéro 9 dans son viseur lors de sa première saison fructueuse dans le football allemand. Après avoir quitté Tottenham, club de Premier League, en 2023, le capitaine des Three Lions a inscrit 36 buts en Bundesliga et remporté le Soulier d'or.
Les honneurs collectifs lui ont échappé cette année-là, mais le titre de champion en 2024-2025 a mis fin à la longue attente de Kane pour remporter un trophée majeur, puisqu'il a de nouveau terminé meilleur buteur du championnat.
- Getty
Kane peut-il battre le record de buts de Lewandowski ?
Kane a déjà égalé son total de buts en Bundesliga de la saison dernière, avec 26 réalisations à son actif. Il a marqué six fois lors de ses quatre dernières apparitions, dont un doublé contre le Werder Brême qui lui a permis d'atteindre les 500 buts en carrière, devenant ainsi le premier Anglais à franchir ce cap.
Il a déclaré à propos de cet exploit : « Bien sûr, je suis fier d'avoir marqué 500 buts. Mais cela m'a demandé beaucoup de travail ! C'est pourquoi je suis heureux d'avoir atteint cet objectif. »
Il reste 12 matchs de Bundesliga à disputer au Bayern cette saison. Kane a besoin de 15 buts pour égaler Lewandowski et de 16 pour le dépasser. Son taux de réussite actuel suggère que cet objectif est à sa portée.
Le joueur de 32 ans a déclaré à Sky Sports Deutschland qu'il allait tout faire pour y parvenir : « Tout est possible ! Bien sûr, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et c'est un record incroyable. Je suis en bonne forme et je suis heureux d'avoir marqué à nouveau aujourd'hui et d'avoir aidé l'équipe. »
Kane pourrait être remplacé lors des matchs pour les trophées
Même s'il est agréable d'avoir des records individuels, Kane est un joueur d'équipe et donnera toujours la priorité aux récompenses collectives. Dans cette optique, l'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, ne pense pas que le record de Lewandowski pèsera lourdement sur l'esprit de Kane.
Le tacticien belge a déclaré : « Je suppose que le titre de champion est beaucoup plus important pour lui que le record. Mais peut-être que je me trompe, car j'étais défenseur et non attaquant ! C'est Harry Kane, il a toujours marqué des buts et continuera à le faire. »
Tout le monde n'est pas convaincu que Kane puisse se rapprocher de Lewandowski, même si le temps joue en sa faveur. Le Bayern étant en quête de trophées nationaux et continentaux, il se peut qu'il soit parfois écarté de l'équipe de Kompany.
L'ancien milieu de terrain du Bayern Dietmar Hamann a déclaré : « Le Bayern obtiendra probablement quelques penalties supplémentaires, et il ne semble pas qu'il en manquera un autre. Mais j'imagine que lorsque la Ligue des champions reprendra, il fera une pause pendant un ou deux matchs. Je pense que ce sera difficile. »
- Getty
Contrat de Kane : mise à jour sur les discussions relatives à la prolongation
Si Kane ne marque pas l'histoire cette saison, le Bayern espère qu'il aura d'autres occasions de le faire à l'avenir. Il est actuellement sous contrat jusqu'à l'été 2027.
Cependant, des rumeurs de transfert ont été déclenchées après la révélation de clauses libératrices pouvant être activées dans son contrat actuel. Une offre de 57 millions de livres sterling (78 millions de dollars) suffirait pour entamer les négociations.
Le Bayern prévoit toutefois d'engager ses propres discussions. Le club est déterminé à garder Kane à l'Allianz Arena et n'a reçu aucune indication laissant penser que son attaquant vedette souhaite partir.
Dans une autre mise à jour sur ce processus, le directeur sportif Christoph Freund a déclaré : « Il lui reste encore un an et demi de contrat. Il se sent extrêmement à l'aise ici. Nous ne nous inquiétons pas à ce sujet. Il devrait continuer comme il est et continuer à se sentir aussi à l'aise avec sa famille à Munich. Il pourra alors rester à Munich pendant longtemps. »
Kane se concentre sur la conquête de médailles avec le Bayern, avant de se tourner vers les affaires internationales avec l'Angleterre. Il mènera les Three Lions à la Coupe du monde cet été en tant que capitaine de son pays et meilleur buteur de tous les temps, avec 78 buts à son actif.
Publicité