« Tout est possible » - La superstar du Bayern Munich, Harry Kane, pense au record de buts de Robert Lewandowski

Kane a déjà égalé son total de buts en Bundesliga de la saison dernière, avec 26 réalisations à son actif. Il a marqué six fois lors de ses quatre dernières apparitions, dont un doublé contre le Werder Brême qui lui a permis d'atteindre les 500 buts en carrière, devenant ainsi le premier Anglais à franchir ce cap.

Il a déclaré à propos de cet exploit : « Bien sûr, je suis fier d'avoir marqué 500 buts. Mais cela m'a demandé beaucoup de travail ! C'est pourquoi je suis heureux d'avoir atteint cet objectif. »

Il reste 12 matchs de Bundesliga à disputer au Bayern cette saison. Kane a besoin de 15 buts pour égaler Lewandowski et de 16 pour le dépasser. Son taux de réussite actuel suggère que cet objectif est à sa portée.

Le joueur de 32 ans a déclaré à Sky Sports Deutschland qu'il allait tout faire pour y parvenir : « Tout est possible ! Bien sûr, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et c'est un record incroyable. Je suis en bonne forme et je suis heureux d'avoir marqué à nouveau aujourd'hui et d'avoir aidé l'équipe. »