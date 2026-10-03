Flash Press Agency
Traduit par
« Toujours un plaisir ! » : Gianluigi Donnarumma et Alessandro Bastoni réduisent Paris au silence grâce à leurs exploits
Bastoni et Donnarumma brillent dans la remontée pleine de caractère du Paris SG
L’Italie a arraché un match nul 1-1 âprement disputé face à la France en Ligue des nations de l’UEFA au Stade de France, après être revenue au score après l’ouverture de Michael Olise. Une prestation défensive autoritaire, emmenée par Alessandro Bastoni et le gardien Gianluigi Donnarumma, a permis à l’équipe de Roberto Mancini de quitter Paris avec un point précieux.
Michael Olise a ouvert le score pour les locaux dix minutes après le début de la seconde période d’une belle frappe.
Bastoni a lancé une percée plein axe à la 68e minute, avant de conclure avec sang-froid pour remettre l’Italie à hauteur.
- LaPresse
Donnarumma revient sur un retour spécial et un arrêt clé face à Rabiot
Donnarumma a réalisé une série d’arrêts cruciaux pour permettre à l’Italie de rester dans le match malgré la domination de la France dans la possession. S’exprimant après la rencontre, le gardien du Paris Saint-Germain a indiqué que son arrêt sur la frappe d’Adrien Rabiot avait été son moment le plus difficile de la soirée.
Le gardien a dit sa joie de revenir dans la capitale française pour jouer devant des visages familiers.
« C’est toujours un plaisir de revenir à Paris, a déclaré Donnarumma à TF1. C’était un match spécial pour moi. C’était fantastique de voir autant de vieux amis. Nous avons réalisé une grande performance. Je pense que l’arrêt sur la frappe d’Adrien Rabiot a été le plus difficile, mais je suis très heureux d’avoir pu aider mon équipe. »
La solidité défensive prolonge une impressionnante série à l’extérieur en Ligue des nations
Le bloc défensif tenace de l’Italie a limité la France à des occasions de faible qualité durant de longues périodes de pression intense, générant un total d’expected goals (xG) plus élevé, avec 1,56 contre 1,15 pour la France. Dayot Upamecano a été expulsé en fin de match pour les locaux après un deuxième carton jaune, même si l’Italie n’a pas réussi à trouver le but de la victoire dans les derniers instants.
Ce résultat signifie que l’Italie n’a perdu qu’un seul de ses 12 derniers déplacements lors des matches de groupe de la Ligue des nations de l’UEFA.
Donnarumma et Bastoni ont servi de socle à une structure qui a résisté aux attaques françaises incessantes.
- AFP
L’Italie prend de l’élan avant son prochain test international
L’équipe de Mancini quitte Paris avec une confiance renouvelée après avoir fait preuve d’une discipline structurelle face à une opposition de très haut niveau. L’Italie tourne désormais son attention vers ses prochains matches de Ligue des nations, alors qu’elle continue d’intégrer de nouveaux joueurs au groupe.
La France prépare son prochain test lors de la journée de lundi à Paris.
L’Italie vise à prolonger sa série d’invincibilité à l’extérieur lors de ses prochaines sorties internationales.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles