L’Italie a arraché un match nul 1-1 âprement disputé face à la France en Ligue des nations de l’UEFA au Stade de France, après être revenue au score après l’ouverture de Michael Olise. Une prestation défensive autoritaire, emmenée par Alessandro Bastoni et le gardien Gianluigi Donnarumma, a permis à l’équipe de Roberto Mancini de quitter Paris avec un point précieux.

Michael Olise a ouvert le score pour les locaux dix minutes après le début de la seconde période d’une belle frappe.

Bastoni a lancé une percée plein axe à la 68e minute, avant de conclure avec sang-froid pour remettre l’Italie à hauteur.