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Tottenham serait prêt à offrir à Roberto De Zerbi une « prime de maintien conséquente » s'il remplaçait Igor Tudor dès maintenant
Tottenham compte sur De Zerbi pour les sauver
Au cours d'une saison marquée par l'instabilité, Tottenham a jeté son dévolu sur l'ancien entraîneur de Brighton et de Marseille, De Zerbi. L'Italien s'est imposé comme le favori pour succéder à Tudor, dont le mandat de courte durée a pris fin d'un commun accord après une défaite catastrophique 3-0 face à Nottingham Forest. Ce résultat a laissé les Spurs dans une position précaire, avec un seul point d'avance sur la zone de relégation de la Premier League.
Bien que De Zerbi soit actuellement libre de tout contrat, il hésitait initialement à se lancer dans une lutte pour le maintien en cours de saison et souhaitait voir si les Spurs restaient en première division avant de décider de la suite de son parcours. Cependant, selon talkSPORT, la direction de Tottenham est prête à tout mettre en œuvre pour le faire venir dans la capitale avant la fin de la saison. Tottenham est prêt à verser à De Zerbi une « prime de maintien importante et une prime à la signature » s'il remplace Tudor avec effet immédiat.
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Toujours très recherché
Le départ de Tudor met en évidence le chaos qui règne actuellement au Tottenham Hotspur Stadium. Les Spurs espèrent que la combinaison d’un projet à long terme et d’une incitation financière immédiate et lucrative suffira à convaincre De Zerbi de prendre le risque dès maintenant plutôt qu’en juillet. L’ancien entraîneur de Brighton reste très convoité malgré son départ houleux de Marseille en février. De Zerbi a également été pressenti pour prendre les rênes de Manchester United, de Liverpool et du Real Madrid.
Autres options envisagées
Si aucun accord ne peut être conclu avec De Zerbi pour une prise de fonction immédiate, les Spurs disposent de plusieurs plans de secours. Sean Dyche figure en bonne place sur la liste des solutions potentielles à court terme, compte tenu de ses antécédents avérés en matière de maintien en première division malgré la pression. Un obstacle de taille subsiste toutefois, car Dyche exigerait un contrat d’une durée minimale de 18 mois, alors que Tottenham pourrait préférer un accord plus souple.
Le choix émotionnel des supporters reste Mauricio Pochettino, mais ses obligations actuelles avec l'équipe nationale masculine des États-Unis à l'approche de la Coupe du monde rendent un retour sensationnel pratiquement impossible à ce stade. Parmi les autres noms évoqués dans les couloirs du pouvoir figurent l'ancien entraîneur de Monaco Adi Hutter et même une solution intérimaire interne impliquant le défenseur vétéran Ben Davies.
- AFP
La pression monte sur le conseil d'administration des Spurs
La décision de se séparer de Tudor après seulement six semaines a exposé la direction à une pression considérable. Alors que la menace de relégation devient une possibilité bien réelle, le choix du prochain entraîneur est considéré comme un tournant décisif pour l'ère moderne du club.
Les Spurs chercheront à nommer un nouvel entraîneur bien avant leur prochain match de Premier League à l'extérieur contre Sunderland, où ils tenteront de mettre fin à une série de 13 matchs sans victoire et de s'éloigner de la zone de relégation.