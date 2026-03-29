Tottenham serait prêt à offrir à Roberto De Zerbi une « prime de maintien conséquente » s'il remplaçait Igor Tudor dès maintenant

Au cours d'une saison marquée par l'instabilité, Tottenham a jeté son dévolu sur l'ancien entraîneur de Brighton et de Marseille, De Zerbi. L'Italien s'est imposé comme le favori pour succéder à Tudor, dont le mandat de courte durée a pris fin d'un commun accord après une défaite catastrophique 3-0 face à Nottingham Forest. Ce résultat a laissé les Spurs dans une position précaire, avec un seul point d'avance sur la zone de relégation de la Premier League.

Bien que De Zerbi soit actuellement libre de tout contrat, il hésitait initialement à se lancer dans une lutte pour le maintien en cours de saison et souhaitait voir si les Spurs restaient en première division avant de décider de la suite de son parcours. Cependant, selon talkSPORT, la direction de Tottenham est prête à tout mettre en œuvre pour le faire venir dans la capitale avant la fin de la saison. Tottenham est prêt à verser à De Zerbi une « prime de maintien importante et une prime à la signature » s'il remplace Tudor avec effet immédiat.



