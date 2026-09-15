Celle d’Anfield devait être un test décisif pour Tottenham et pour Roberto De Zerbi. Les Spurs de l’entraîneur italien étaient entrés dans une spirale négative avec 0 but marqué et seulement deux points au compteur lors des quatre premières journées de Premier League, et s’accrochaient à la Coupe de la Ligue (où est arrivé le seul large résultat positif de la saison, avec ce 5-1 contre Brentford) pour tenter de se relancer et d’alléger le climat autour de l’équipe.





L’exploit n’avait rien de simple ni d’évident, étant donné qu’en face, ce n’était pas n’importe quelle équipe, mais Liverpool, qui jouait à domicile, et qui avait tout autant besoin d’un nouvel élan positif dans la nouvelle aventure d’Andoni Iraola après trois matches nuls en 4 rencontres de Premier League. Au final, comme toujours, c’est le terrain qui a rendu son verdict et le 3-1 final n’a fait que confirmer la crise que traverse l’équipe londonienne.



