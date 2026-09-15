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Emanuele Tramacere

Traduit par

Tottenham, pour De Zerbi, c’est une crise sans fin : battu 3-1 par Liverpool, éliminé de la Coupe de la Ligue et contesté par ses supporters

Tottenham
R. De Zerbi
Carabao Cup
Liverpool vs Tottenham
Liverpool

Nouveau faux pas pour Tottenham, qui retrouve le chemin des filets, mais est éliminé de la Carabao Cup par Liverpool.

Celle d’Anfield devait être un test décisif pour Tottenham et pour Roberto De Zerbi. Les Spurs de l’entraîneur italien étaient entrés dans une spirale négative avec 0 but marqué et seulement deux points au compteur lors des quatre premières journées de Premier League, et s’accrochaient à la Coupe de la Ligue (où est arrivé le seul large résultat positif de la saison, avec ce 5-1 contre Brentford) pour tenter de se relancer et d’alléger le climat autour de l’équipe.


L’exploit n’avait rien de simple ni d’évident, étant donné qu’en face, ce n’était pas n’importe quelle équipe, mais Liverpool, qui jouait à domicile, et qui avait tout autant besoin d’un nouvel élan positif dans la nouvelle aventure d’Andoni Iraola après trois matches nuls en 4 rencontres de Premier League. Au final, comme toujours, c’est le terrain qui a rendu son verdict et le 3-1 final n’a fait que confirmer la crise que traverse l’équipe londonienne.


  • Toujours les mêmes problèmes

    Avec une longue liste d’absents sur blessure, parmi lesquels Sandro Tonali, De Zerbi choisit une formation proche de celle des titulaires qu’il a à sa disposition, tandis qu’Iraola opte pour un turnover mesuré en s’appuyant aussi sur plusieurs jeunes. Le match est plaisant et équilibré, avec des occasions de part et d’autre et la malchance des Spurs de ne pas les concrétiser.

    De l’autre côté, en revanche, Liverpool ne se rate pas, d’abord avec Mac Allister en première période puis avec Gakpo, un homme réclamé à cor et à cri sur le marché des transferts cet été par l’entraîneur italien, au retour des vestiaires sur une passe de l’Argentin. La sortie ratée de Mamardashvili permet à Gallagher de relancer le match sur coup de pied arrêté, mais le forcing final et l’entrée de Solanke et Maddison n’amènent pas le but de l’égalisation pour Brighton, mais bien celui de Szoboszlai pour le 3-1 qui scelle la rencontre dans le temps additionnel.

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  • Contestation

    La crise de Tottenham ne trouve donc pas de fin et, au-delà de la déception de l’entraîneur italien et de l’équipe, la contestation a éclaté parmi les supporters des Spurs. Et c’est justement Roberto De Zerbi, considéré comme un entraîneur « sans expérience », qui se retrouve dans le viseur.

    Un changement sur le banc n’est pour le moment pas à l’horizon, mais le prochain match contre Aston Villa, qui en championnat a réussi à faire encore pire et a tout autant besoin de points fondamentaux pour remonter, pourrait être le match décisif de ce parcours mouvementé.

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