Tottenham doit améliorer son offre pour Sandro Tonali, Newcastle ayant déjà rejeté sa première approche

Selon Sky Sport Italie, Tottenham aurait soumis une offre officielle d’environ 75 à 80 millions de livres sterling à Newcastle pour recruter Tonali, afin de prendre une avance décisive sur ses rivaux de Premier League. Les Spurs ont intensifié leurs démarches en début de semaine, déclenchant une lutte acharnée sur le marché des transferts, Arsenal, Manchester United et Manchester City étant également sur les traces du milieu italien.

Les Spurs ont déjà pris contact avec l’entourage du joueur pour discuter des modalités d’un éventuel transfert vers l’équipe de De Zerbi cet été, mais Newcastle n’avait jusqu’ici pas été sollicité.