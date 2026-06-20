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Tottenham doit améliorer son offre pour Sandro Tonali, Newcastle ayant déjà rejeté sa première approche
Les Spurs entament les négociations pour Tonali avec une offre mirobolante
Selon Sky Sport Italie, Tottenham aurait soumis une offre officielle d’environ 75 à 80 millions de livres sterling à Newcastle pour recruter Tonali, afin de prendre une avance décisive sur ses rivaux de Premier League. Les Spurs ont intensifié leurs démarches en début de semaine, déclenchant une lutte acharnée sur le marché des transferts, Arsenal, Manchester United et Manchester City étant également sur les traces du milieu italien.
Les Spurs ont déjà pris contact avec l’entourage du joueur pour discuter des modalités d’un éventuel transfert vers l’équipe de De Zerbi cet été, mais Newcastle n’avait jusqu’ici pas été sollicité.
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Newcastle maintient fermement sa demande de 85 millions de livres sterling.
Newcastle refuse de brader son pilier du milieu de terrain, malgré l’offre très généreuse des Spurs. Selon The Athletic, le club réclamerait 100 millions de livres sterling pour le céder.
Le club du Tyneside se trouve en position de force à la table des négociations, grâce aux nombreuses années restantes au contrat du joueur. Recruté il y a trois ans auprès de l’AC Milan, puis prolongé pendant ses dix mois de suspension pour jeu illégal, le milieu de terrain est sous contrat à St James’ Park jusqu’en 2029. Les Magpies ont donc prévenu son entourage : aucun départ à 26 ans ne sera envisagé si le chèque ne correspond pas exactement à cette étiquette.
L’admiration de longue date de De Zerbi pour son compatriote italien
L’entraîneur italien a fait de son plan de jeu pour un effectif de Tottenham remanié le principal moteur de cette démarche. De Zerbi, qui suit de près Tonali depuis les débuts prometteurs du milieu de terrain à Brescia, considère son compatriote comme un pilier essentiel de son nouveau projet londonien.
L’entraîneur transalpin avait déjà exprimé son désir de collaborer avec le milieu lors de son passage sur la côte sud de l’Angleterre. « Je voulais recruter Tonali à Sassuolo après sa première année à l’AC Milan », déclarait De Zerbi lorsqu’il était à Brighton. « Je me suis dit : “Peut-être qu’ils mordront à l’hameçon et que je pourrai l’amener ici”. Je l’avais vu à Brescia et j’avais pensé qu’il était le joueur qu’il s’est avéré être. »
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Les rivaux guettent, la tension monte sur le marché des transferts.
La manœuvre inattendue de Tottenham a placé les autres cadors de Premier League en état d’alerte maximale, ces derniers surveillant de près l’évolution de la situation à St James’ Park. En début de semaine, des soupçons ont émergé à Newcastle : l’intérêt des Spurs aurait été rendu public délibérément pour provoquer une contre-offre d’Arsenal, déjà venu aux renseignements lors des derniers jours du mercato de janvier.
Selon Sky Sports, Manchester City suit toujours de près la situation du milieu italien.