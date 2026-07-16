Tottenham a rejeté l'offre de Nottingham Forest concernant le principal candidat à la succession d'Elliot Anderson

Selon The Athletic, Tottenham a repoussé la première approche de Nottingham Forest visant à recruter Bergvall cet été. Malgré ce refus, Forest reste déterminé et devrait revenir avec une nouvelle offre pour le milieu de terrain de 20 ans, devenu sa priorité lors de ce mercato.

Cet intérêt survient alors que Forest cherche à réinvestir les 116 millions de livres sterling perçus lors du transfert d’Elliot Anderson à Manchester City. Bergvall est vu comme le successeur idéal de l’international anglais, même si les Spurs ne sont pour l’instant pas disposés à valider un accord tant que leur estimation précise du milieu de terrain suédois n’aura pas été atteinte.



