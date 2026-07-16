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Tottenham a rejeté l'offre de Nottingham Forest concernant le principal candidat à la succession d'Elliot Anderson
Le club de Forest a été devancé dans la course à la signature de Bergvall.
Selon The Athletic, Tottenham a repoussé la première approche de Nottingham Forest visant à recruter Bergvall cet été. Malgré ce refus, Forest reste déterminé et devrait revenir avec une nouvelle offre pour le milieu de terrain de 20 ans, devenu sa priorité lors de ce mercato.
Cet intérêt survient alors que Forest cherche à réinvestir les 116 millions de livres sterling perçus lors du transfert d’Elliot Anderson à Manchester City. Bergvall est vu comme le successeur idéal de l’international anglais, même si les Spurs ne sont pour l’instant pas disposés à valider un accord tant que leur estimation précise du milieu de terrain suédois n’aura pas été atteinte.
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Une première saison éclatante qui a semé le trouble
Arrivé à Tottenham en 2024 en provenance de Djurgården pour 8,5 millions de livres, Bergvall a immédiatement pesé sur les performances du club. Il a conclu sa première saison en beauté en remportant le titre de « Joueur de l’année » et en contribuant à la victoire en Europa League 2025, mettant fin à 17 ans de disette. Cependant, son statut s’est dégradé depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc en mars : il n’a été titularisé qu’une seule fois sous les ordres de l’Italien.
Sous contrat jusqu’en 2031, le milieu de terrain a toutefois déjà signifié à la direction de Tottenham son souhait de partir à la recherche d’un nouveau défi. Sa situation a attiré l’intérêt de plusieurs clubs européens, mais Nottingham Forest a été le premier à transmettre une offre concrète pour tester la détermination des Spurs.
Tottenham remanie son effectif
Le club londonien du nord s’est montré très actif sur le marché des transferts, ce qui pourrait expliquer pourquoi Bergvall se sent poussé vers la sortie. Les Spurs ont dépensé sans compter cet été, déboursant 85 millions de livres sterling pour Mateus Fernandes, en provenance de West Ham, puis 100 millions de livres sterling supplémentaires pour l’ancien milieu de terrain de Newcastle, Sandro Tonali. Cet afflux de talents a intensifié la concurrence pour les places au cœur du milieu de terrain de De Zerbi.
Par ailleurs, d’autres cadres pourraient suivre Bergvall vers la sortie. L’attaquant brésilien Richarlison est devenu une cible prioritaire pour la Juventus, qui cherche à redynamiser son attaque. Avec plusieurs clubs sur les rangs pour leurs joueurs de second plan, les Spurs s’apprêtent à vivre une fin de mercato mouvementée, et doivent trouver le juste équilibre entre arrivées et départs.
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Glasner s'assure des renforts supplémentaires
Alors que la course au recrutement de Bergvall se poursuit, le nouvel entraîneur de Forest, Oliver Glasner, a déjà renforcé son milieu de terrain par d’autres moyens. Le club a conclu le recrutement gratuit de l’international autrichien Xaver Schlager, en provenance du RB Leipzig, lui permettant de retrouver son ancien entraîneur de Wolfsburg. Cette recrue apporte l’expérience dont le City Ground avait grand besoin. Cependant, même avec l’arrivée de Schlager, Forest considère Bergvall comme un investissement à long terme qui viendrait parachever la refonte du milieu de terrain menée par Glasner avant le début de la nouvelle saison de Premier League.
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