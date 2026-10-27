Le Torino et Côme s’affrontent ce soir à 20 h 45 au Stadio Olimpico Grande Torino, dans un match comptant pour la 9e journée de Serie A. Au classement, le Torino d’Ignazio Abate occupe la huitième place avec 13 points, tandis que l’équipe de Cesc Fabregas est cinquième avec 17 points. Collu sera l’arbitre, assisté de Marini à la VAR.