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Nico Paz Como 2025-2026Getty Images
Gianluca Minchiotti
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Torino-Como EN DIRECT : fil du match, buts et temps forts, compositions et feuille de match

Torino vs Como
Serie A
Torino
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Abate défie Fabregas lors de la 9e journée de Serie A

Le Torino et Côme s’affrontent ce soir à 20 h 45 au Stadio Olimpico Grande Torino, dans un match comptant pour la 9e journée de Serie A. Au classement, le Torino d’Ignazio Abate occupe la huitième place avec 13 points, tandis que l’équipe de Cesc Fabregas est cinquième avec 17 points. Collu sera l’arbitre, assisté de Marini à la VAR.

  • BUTS ET TEMPS FORTS

    ...

  • COMPOSITIONS ET FEUILLE DE MATCH

    TORINO (3-4-2-1) : Perri ; Comuzzo, Ismajli, Coco ; Belghali, Mandragora, Braganca, Cacciamani ; Vlasic, Adams ; Simeone. Entr. Abate.


    CÔME (4-2-3-1) : Butez ; Couto, Kempf, Kambwala, Kaiki ; Perrone, Da Cunha ; Caqueret, Nico Paz, Baturina ; Kean. Entr. Fàbregas.


    ARBITRE : Collu

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