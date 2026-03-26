Tonali sauveur de la patrie : L'Italie à 90 minutes de la Coupe du Monde

Ce but a agi comme une véritable soupape de décompression. Pour s'éviter un hold-up cruel, l'Italie a définitivement tué le suspense à la 81e minute. Sur une chandelle bien sentie de l'omniprésent Tonali, Moïse Kean a réalisé un enchaînement magistral : crochet ravageur puis frappe croisée imparable (2-0). Sur le banc, l'explosion fut à la hauteur du soulagement. Gattuso a hurlé sa rage de vaincre, tombant dans les bras de ses prestigieux adjoints, Bonucci et Buffon, dans une scène d'allégresse d'une intensité folle.