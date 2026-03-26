Le spectre d'une troisième Coupe du monde ratée consécutive planait au-dessus de Bergame, rendant l'air presque irrespirable. Poussée par l'angoisse d'un cataclysme national, l'Italie a pourtant fait le métier ce jeudi soir. Dans cette demi-finale de barrages sous très haute tension, la Nazionale a écarté une modeste équipe d'Irlande du Nord (2-0). Une victoire arrachée aux forceps qui permet aux quadruples champions du monde de rester en vie et de s'offrir le droit de rêver, même si le poids de l'histoire s'est lourdement fait sentir sur les épaules des joueurs.
Tonali sauveur de la patrie : L'Italie à 90 minutes de la Coupe du Monde
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Une entame paralysée par l'enjeu
Portés par les 23 000 tifosi incandescents du stade, les hommes de Gennaro Gattuso ont d'abord bafouillé leur football pendant une mi-temps, paralysés par l'enjeu. L'Italie aurait pourtant pu s'éviter des sueurs froides en convertissant sa triple occasion folle dès la 7e minute, mais Tonali et Dimarco ont manqué de justesse. Face à des Nord-Irlandais totalement inoffensifs mais recroquevillés, la crispation a logiquement gagné les rangs transalpins, ravivant les vieux démons des éliminations passées et plongeant l'arène dans un silence anxieux.
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L'éclair de génie de Sandro Tonali
Le retour des vestiaires n'a pas immédiatement dissipé les doutes. Retegui (54e) puis Kean (55e) manquaient le coche, faisant trembler toute la péninsule. La délivrance absolue est finalement arrivée à la 56e minute. Sur un ballon mal renvoyé par la défense britannique, Sandro Tonali a déclenché une demi-volée majestueuse depuis l'entrée de la surface. Le joueur de Newcastle a fait trembler les filets, libérant tout un stade et endossant, avec panache, le costume de sauveur de la patrie.
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Kean plie le match, Gattuso exulte
Ce but a agi comme une véritable soupape de décompression. Pour s'éviter un hold-up cruel, l'Italie a définitivement tué le suspense à la 81e minute. Sur une chandelle bien sentie de l'omniprésent Tonali, Moïse Kean a réalisé un enchaînement magistral : crochet ravageur puis frappe croisée imparable (2-0). Sur le banc, l'explosion fut à la hauteur du soulagement. Gattuso a hurlé sa rage de vaincre, tombant dans les bras de ses prestigieux adjoints, Bonucci et Buffon, dans une scène d'allégresse d'une intensité folle.
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À 90 minutes du grand frisson
La mission est remplie, mais l'Italie respire à peine car le contrat n'est honoré qu'à moitié. Mardi prochain, la Squadra Azzurra devra se déplacer pour disputer la grande finale des barrages contre le pays de Galles ou la Bosnie, qui bataillaient encore (1-1) avant la prolongation. L'adversité sera bien plus féroce à Cardiff ou Sarajevo. Néanmoins, avec ce succès rassurant et un vent de fraîcheur mentale retrouvé, l'Italie s'avance gonflée à bloc vers son ultime combat.