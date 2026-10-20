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Thomas Tuchel pourrait voir Anthony Barry, son adjoint avec l’Angleterre, partir pour un poste d’entraîneur en Premier League
Barry vise une opportunité en Premier League
Selon un article de The Sun, Barry souhaite devenir entraîneur principal en Premier League. Il joue un rôle essentiel dans le staff technique de Tuchel depuis leur passage commun à Chelsea, en janvier 2021. Il a suivi l’Allemand au Bayern Munich en avril 2023, avant de rejoindre le staff de l’Angleterre 18 mois plus tard. Bien qu’il ait prolongé son contrat jusqu’à l’Euro 2028 après une campagne de qualification réussie pour la Coupe du monde, la possibilité d’entraîner une équipe de première division pourrait le tenter.
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Plusieurs clubs envisagent de changer d’entraîneur
La possibilité qu’il quitte la sélection nationale intervient alors que plusieurs clubs de Premier League font face à une incertitude croissante concernant leurs entraîneurs actuels. L’entraîneur de Crystal Palace, Pierre Sage, se bat pour conserver son poste après seulement quatre mois en fonction, à la suite de la défaite 5-0 de son équipe face à Brighton. L’entraîneur de Fulham, Alvaro Arbeloa, fait lui aussi l’objet de vives critiques après avoir échoué à remporter ses six premiers matches, même si la victoire 1-0 de son équipe contre Hull City ce week-end a temporairement atténué la pression.
De grands noms associés à Manchester United
Par ailleurs, Nottingham Forest évaluerait l’avenir d’Oliver Glasner, tandis que Matthias Jaissle connaît des difficultés à Newcastle. Michael Carrick reste sous pression à Manchester United, qui n’a remporté aucun de ses six derniers matches. Toutefois, si United décide de changer d’entraîneur, le club devrait privilégier un remplaçant expérimenté plutôt que Barry. Antonio Conte est régulièrement cité pour le poste à Old Trafford, tout comme l’entraîneur de Brighton Fabian Hurzeler et l’ancien sélectionneur de l’Allemagne Julian Nagelsmann, signe que le marché des entraîneurs reste en mouvement dans toute la division.
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Quel avenir pour l’adjoint de la sélection anglaise ?
Barry continuera pour l’instant d’exercer ses fonctions auprès de l’équipe d’Angleterre, en épaulant Tuchel lors de ses prochains matches internationaux. Toutefois, si un poste d’entraîneur se libère en Premier League dans les semaines à venir, il pourrait devoir prendre une décision importante concernant son avenir à long terme en tant qu’entraîneur.
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