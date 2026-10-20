Selon un article de The Sun, Barry souhaite devenir entraîneur principal en Premier League. Il joue un rôle essentiel dans le staff technique de Tuchel depuis leur passage commun à Chelsea, en janvier 2021. Il a suivi l’Allemand au Bayern Munich en avril 2023, avant de rejoindre le staff de l’Angleterre 18 mois plus tard. Bien qu’il ait prolongé son contrat jusqu’à l’Euro 2028 après une campagne de qualification réussie pour la Coupe du monde, la possibilité d’entraîner une équipe de première division pourrait le tenter.