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Thomas Tuchel devrait faire appel à Harvey Barnes, de Newcastle, pour remplacer Eberechi Eze, la star d'Arsenal blessée, au sein de la sélection anglaise
Barnes devrait être appelé en équipe d'Angleterre
Selon The Telegraph, Barnes sera convoqué en sélection des Three Lions en vue des prochains matchs amicaux contre l’Uruguay et le Japon. Cette opportunité survient après qu’Eze a manqué la finale de la Carabao Cup contre Manchester City en raison d’un problème physique, ce qui a entraîné son retrait inévitable de la sélection nationale. Tuchel a réagi rapidement pour combler ce vide, offrant au joueur de 28 ans une occasion en or de se mettre en valeur en vue de la Coupe du monde 2026. Cela constitue une validation immédiate après qu'il eut refusé l'opportunité de représenter la Tartan Army de Steve Clarke.
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Barnes, la vedette de Newcastle
Cette sélection est tout à fait méritée au vu de la forme retrouvée de l'ailier en club. Avec 14 buts inscrits toutes compétitions confondues cette saison, il est impossible de l'ignorer. Ce total dépasse celui de plusieurs internationaux confirmés, dont Bukayo Saka, Phil Foden, Cole Palmer, Marcus Rashford et Jarrod Bowen. Parmi les ailiers actuellement disponibles, seul son coéquipier Anthony Gordon affiche un total supérieur, avec 17 buts. Cependant, neuf de ces buts ont été marqués sur penalty, ce qui souligne la menace unique que l'ancien joueur de Leicester City représente pour l'équipe nationale en jeu ouvert.
Après six ans d'absence
Cette sélection de dernière minute offre à ce talentueux attaquant une opportunité cruciale qui lui échappait depuis près de six ans. Sa seule apparition en équipe nationale remonte à octobre 2020, lorsqu’il était entré en jeu contre le Pays de Galles. Bien qu’il ait livré des performances régulières en club depuis ses débuts, il s’est retrouvé constamment en marge, tandis que des talents plus jeunes le devançaient dans la hiérarchie. À l’approche du grand tournoi estival, ces prochains matchs amicaux constituent une véritable occasion de faire ses preuves. Le sélectionneur allemand évalue activement ses joueurs de deuxième ligne, ce qui signifie qu'une bonne prestation à St George's Park pourrait lui assurer une place sur la plus grande scène.
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Fin du chapitre sur les conditions d'éligibilité
Cette décision définitive met un terme définitif à une longue saga concernant son éligibilité internationale. Éligible grâce à ses grands-parents maternels, la fédération écossaise avait fortement insisté pour qu’il change de camp. Cependant, Clarke a récemment admis sa défaite, mettant ainsi fin une fois pour toutes aux spéculations. Exposant clairement la situation aux médias le mois dernier, il a déclaré : « C'est la question récurrente, tout le monde n'arrête pas de me la poser. Cette fois, je peux l'affirmer avec certitude : Harvey va se concentrer sur ses efforts pour jouer pour l'Angleterre. Il ne viendra pas en Écosse. Vous pouvez le publier. Personne n'a plus besoin de me poser la question, ni de la poser à Harvey. Il peut prendre sa décision et nous passons à autre chose. »
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