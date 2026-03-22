Cette décision définitive met un terme définitif à une longue saga concernant son éligibilité internationale. Éligible grâce à ses grands-parents maternels, la fédération écossaise avait fortement insisté pour qu’il change de camp. Cependant, Clarke a récemment admis sa défaite, mettant ainsi fin une fois pour toutes aux spéculations. Exposant clairement la situation aux médias le mois dernier, il a déclaré : « C'est la question récurrente, tout le monde n'arrête pas de me la poser. Cette fois, je peux l'affirmer avec certitude : Harvey va se concentrer sur ses efforts pour jouer pour l'Angleterre. Il ne viendra pas en Écosse. Vous pouvez le publier. Personne n'a plus besoin de me poser la question, ni de la poser à Harvey. Il peut prendre sa décision et nous passons à autre chose. »