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DENMARK-SPORT-FBL-FRANK-PORTRAITAFP
Adhe Makayasa
Traduit par

Thomas Frank apparaît comme le principal candidat pour remplacer Alvaro Arbeloa à Fulham

T. Frank
A. Arbeloa
Fulham
Premier League
Tottenham

L’ancien entraîneur de Tottenham Hotspur, Thomas Frank, figure en tête des candidats envisagés par Fulham pour le poste d’entraîneur si le club décide de démettre Alvaro Arbeloa de ses fonctions. Le technicien espagnol, en difficulté, est sous une pression considérable à Craven Cottage après un début de saison sans victoire qui laisse le club de l’ouest de Londres à la dernière place de la Premier League.

  • Frank se profile comme la cible prioritaire

    Selon talkSPORT, Frank est désormais le principal candidat pour prendre les commandes à Craven Cottage si Arbeloa venait à être démis de ses fonctions. L’avenir du technicien espagnol ne tient plus qu’à un fil après que Fulham s’est retrouvé décroché à la dernière place du classement, sans remporter aucun de ses six premiers matches de la saison. Malgré deux nuls honorables contre Liverpool et Manchester United, ce maigre total de deux points inquiète profondément la direction du club.

  • imago-sport-1084322653.jpgEvery Second Media

    Les tensions grandissantes dans le vestiaire s’accentuent

    La situation d'Arbeloa se serait encore aggravée après une défaite démoralisante (2-1) concédée dans le temps additionnel sur la pelouse d'Ipswich Town le week-end dernier. Aux difficultés de l'équipe sur le terrain s'ajoutent des tensions internes, des informations faisant état d'une brouille entre l'ancien entraîneur du Real Madrid et plusieurs cadres de l'équipe première. Malgré les vives critiques essuyées après le match, l'entraîneur contesté a riposté, écartant l'idée qu'il fléchissait sous une pression de plus en plus forte.

  • D’autres options intègrent la liste restreinte des dirigeants

    Frank figurait déjà sur les tablettes de Fulham cet été, après le départ de Marco Silva pour Benfica. Toutefois, selon talkSPORT, le Danois, sans poste depuis son licenciement par Tottenham en février, demanderait un salaire élevé. Aux côtés de l’ancien entraîneur de Tottenham, Kieran McKenna, ancien entraîneur d’Ipswich Town, figure toujours sur la liste restreinte des solutions de repli du conseil d’administration.

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  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Des matches décisifs déterminent l’avenir de l’entraîneur

    Les deux prochaines rencontres devraient décider du sort d'Arbeloa, à commencer par un match décisif à domicile contre Hull City, tout juste promu, samedi. Un déplacement à Coventry City constituera ensuite un autre match à gagner impérativement pour remonter le moral de l'équipe et s'éloigner de la zone de relégation. S'il ne prend pas le maximum de points lors de ces deux rencontres, la direction devrait selon toute vraisemblance le limoger avant la trêve internationale de novembre.

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