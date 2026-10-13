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Thomas Frank apparaît comme le principal candidat pour remplacer Alvaro Arbeloa à Fulham
Frank se profile comme la cible prioritaire
Selon talkSPORT, Frank est désormais le principal candidat pour prendre les commandes à Craven Cottage si Arbeloa venait à être démis de ses fonctions. L’avenir du technicien espagnol ne tient plus qu’à un fil après que Fulham s’est retrouvé décroché à la dernière place du classement, sans remporter aucun de ses six premiers matches de la saison. Malgré deux nuls honorables contre Liverpool et Manchester United, ce maigre total de deux points inquiète profondément la direction du club.
- Every Second Media
Les tensions grandissantes dans le vestiaire s’accentuent
La situation d'Arbeloa se serait encore aggravée après une défaite démoralisante (2-1) concédée dans le temps additionnel sur la pelouse d'Ipswich Town le week-end dernier. Aux difficultés de l'équipe sur le terrain s'ajoutent des tensions internes, des informations faisant état d'une brouille entre l'ancien entraîneur du Real Madrid et plusieurs cadres de l'équipe première. Malgré les vives critiques essuyées après le match, l'entraîneur contesté a riposté, écartant l'idée qu'il fléchissait sous une pression de plus en plus forte.
D’autres options intègrent la liste restreinte des dirigeants
Frank figurait déjà sur les tablettes de Fulham cet été, après le départ de Marco Silva pour Benfica. Toutefois, selon talkSPORT, le Danois, sans poste depuis son licenciement par Tottenham en février, demanderait un salaire élevé. Aux côtés de l’ancien entraîneur de Tottenham, Kieran McKenna, ancien entraîneur d’Ipswich Town, figure toujours sur la liste restreinte des solutions de repli du conseil d’administration.
- Getty Images Sport
Des matches décisifs déterminent l’avenir de l’entraîneur
Les deux prochaines rencontres devraient décider du sort d'Arbeloa, à commencer par un match décisif à domicile contre Hull City, tout juste promu, samedi. Un déplacement à Coventry City constituera ensuite un autre match à gagner impérativement pour remonter le moral de l'équipe et s'éloigner de la zone de relégation. S'il ne prend pas le maximum de points lors de ces deux rencontres, la direction devrait selon toute vraisemblance le limoger avant la trêve internationale de novembre.
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