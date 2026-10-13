Thomas Frank apparaît comme le principal candidat pour remplacer Alvaro Arbeloa à Fulham

Les deux prochaines rencontres devraient décider du sort d'Arbeloa, à commencer par un match décisif à domicile contre Hull City, tout juste promu, samedi. Un déplacement à Coventry City constituera ensuite un autre match à gagner impérativement pour remonter le moral de l'équipe et s'éloigner de la zone de relégation. S'il ne prend pas le maximum de points lors de ces deux rencontres, la direction devrait selon toute vraisemblance le limoger avant la trêve internationale de novembre.