Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1082251079.jpgAction Plus
Alvino Hanafi
Traduit par

« Thiago m’a transmis certaines choses ! » : comment la star de Fluminense s’est préparée pour Carlo Ancelotti après une convocation de rêve

Brésil
Martinelli
Australie vs Brésil
Australie
Matchs Amicaux

Le milieu de terrain de Fluminense Martinelli a reçu sa première convocation avec le Brésil pour travailler sous les ordres du sélectionneur Carlo Ancelotti, en remplacement de l’attaquant de Chelsea João Pedro, blessé. Le joueur de 24 ans a révélé avoir immédiatement consulté son coéquipier expérimenté Thiago Silva afin d’en savoir plus sur le travail avec l’entraîneur italien.

  • Martinelli décroche sa première sélection avec le Brésil sous Ancelotti

    Le milieu de terrain de Fluminense Martinelli a exprimé son immense gratitude après sa première convocation en équipe du Brésil. Le joueur de 24 ans a été appelé par le sélectionneur Carlo Ancelotti pour remplacer l'attaquant de Chelsea João Pedro, forfait en raison d'une blessure.

    Dans un entretien accordé à CBF TV, le vainqueur de la Copa Libertadores a expliqué que porter l'écusson de la sélection représentait le privilège ultime.

    Il a souligné sa détermination à tirer le maximum de chaque séance d'entraînement aux côtés des meilleurs joueurs évoluant en Europe.

    • Publicité
  • imago-sport-14089507.jpgMarca

    Un milieu de terrain sollicite les conseils de Thiago Silva sur les méthodes d’Ancelotti

    Après avoir reçu sa convocation d’urgence, Martinelli s’est immédiatement tourné vers son coéquipier à Fluminense, Thiago Silva, afin de se préparer à travailler sous les ordres d’Ancelotti. Le défenseur vétéran a évolué sous les ordres du technicien italien lors de passages réussis à l’AC Milan et au Paris Saint-Germain.

    Martinelli a souligné que Silva lui avait transmis de précieux conseils concernant la gestion humaine d’Ancelotti et ses attentes au quotidien.

    « Thiago, qui a travaillé avec lui à Milan, m’a parlé et m’a transmis certaines choses », a révélé Martinelli. « Ce moment est très important dans ma carrière et j’espère beaucoup aider le sélectionneur ainsi que tous nos coéquipiers en équipe nationale. »

  • Le succès de Fluminense ouvre la voie à une percée sur la scène internationale

    La convocation de Martinelli est le fruit de plusieurs années de progression constante à Fluminense, où il est passé des équipes de jeunes en 2017 à la conquête de deux championnats cariocas, de la Copa Libertadores et de la Recopa Sudamericana. Il a salué le rôle du club de Rio de Janeiro dans sa maturité personnelle et dans la construction de son identité professionnelle.

    Le joueur a reconnu que le fait de rester concentré sur ses performances en club l'avait aidé à gérer les attentes des supporters concernant ses perspectives en sélection.

    « Tout joueur veut porter l'écusson de l'équipe nationale, a ajouté Martinelli. Nous devons nous sentir privilégiés et donner notre vie pour l'équipe nationale. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • imago-sport-1083754262.jpgAAP

    Le Brésil se prépare pour son deuxième duel contre l’Australie

    Après être resté sur le banc sans entrer en jeu lors du match nul 1-1 de vendredi contre l’Australie à Townsville, Martinelli vise ses débuts en sélection lors des prochaines rencontres. Le Brésil s’apprête à affronter de nouveau l’Australie mardi avant de défier l’Inde samedi.

    Le staff d’Ancelotti continue d’intégrer les nouveaux appelés à son système tactique.

    Martinelli espère honorer sa première sélection en équipe A durant cette trêve internationale.

Matchs Amicaux
Australie crest
Australie
AUS
Brésil crest
Brésil
BRÉ