Le milieu de terrain de Fluminense Martinelli a exprimé son immense gratitude après sa première convocation en équipe du Brésil. Le joueur de 24 ans a été appelé par le sélectionneur Carlo Ancelotti pour remplacer l'attaquant de Chelsea João Pedro, forfait en raison d'une blessure.

Dans un entretien accordé à CBF TV, le vainqueur de la Copa Libertadores a expliqué que porter l'écusson de la sélection représentait le privilège ultime.

Il a souligné sa détermination à tirer le maximum de chaque séance d'entraînement aux côtés des meilleurs joueurs évoluant en Europe.