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« Thiago m’a transmis certaines choses ! » : comment la star de Fluminense s’est préparée pour Carlo Ancelotti après une convocation de rêve
Martinelli décroche sa première sélection avec le Brésil sous Ancelotti
Le milieu de terrain de Fluminense Martinelli a exprimé son immense gratitude après sa première convocation en équipe du Brésil. Le joueur de 24 ans a été appelé par le sélectionneur Carlo Ancelotti pour remplacer l'attaquant de Chelsea João Pedro, forfait en raison d'une blessure.
Dans un entretien accordé à CBF TV, le vainqueur de la Copa Libertadores a expliqué que porter l'écusson de la sélection représentait le privilège ultime.
Il a souligné sa détermination à tirer le maximum de chaque séance d'entraînement aux côtés des meilleurs joueurs évoluant en Europe.
- Marca
Un milieu de terrain sollicite les conseils de Thiago Silva sur les méthodes d’Ancelotti
Après avoir reçu sa convocation d’urgence, Martinelli s’est immédiatement tourné vers son coéquipier à Fluminense, Thiago Silva, afin de se préparer à travailler sous les ordres d’Ancelotti. Le défenseur vétéran a évolué sous les ordres du technicien italien lors de passages réussis à l’AC Milan et au Paris Saint-Germain.
Martinelli a souligné que Silva lui avait transmis de précieux conseils concernant la gestion humaine d’Ancelotti et ses attentes au quotidien.
« Thiago, qui a travaillé avec lui à Milan, m’a parlé et m’a transmis certaines choses », a révélé Martinelli. « Ce moment est très important dans ma carrière et j’espère beaucoup aider le sélectionneur ainsi que tous nos coéquipiers en équipe nationale. »
Le succès de Fluminense ouvre la voie à une percée sur la scène internationale
La convocation de Martinelli est le fruit de plusieurs années de progression constante à Fluminense, où il est passé des équipes de jeunes en 2017 à la conquête de deux championnats cariocas, de la Copa Libertadores et de la Recopa Sudamericana. Il a salué le rôle du club de Rio de Janeiro dans sa maturité personnelle et dans la construction de son identité professionnelle.
Le joueur a reconnu que le fait de rester concentré sur ses performances en club l'avait aidé à gérer les attentes des supporters concernant ses perspectives en sélection.
« Tout joueur veut porter l'écusson de l'équipe nationale, a ajouté Martinelli. Nous devons nous sentir privilégiés et donner notre vie pour l'équipe nationale. »
- AAP
Le Brésil se prépare pour son deuxième duel contre l’Australie
Après être resté sur le banc sans entrer en jeu lors du match nul 1-1 de vendredi contre l’Australie à Townsville, Martinelli vise ses débuts en sélection lors des prochaines rencontres. Le Brésil s’apprête à affronter de nouveau l’Australie mardi avant de défier l’Inde samedi.
Le staff d’Ancelotti continue d’intégrer les nouveaux appelés à son système tactique.
Martinelli espère honorer sa première sélection en équipe A durant cette trêve internationale.
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