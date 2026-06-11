« The Last Dance » : la dernière Coupe du monde de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Pour CR7, elle compte plus

L’heure est enfin arrivée : le dernier tour de piste, le dernier duel à distance sur la scène la plus prestigieuse. En somme, aux États-Unis, ce sera « The Last Dance » pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.





Vingt ans après leurs débuts en Coupe du monde, l’Argentin et le Portugais referment ainsi un chapitre entamé alors que le monde était encore différent : en 2006, à Berlin, l’Italie offrait aux Bleus l’une des nuits les plus folles de leur histoire en les battant aux tirs au but ; aujourd’hui, les Azzurri manquent la phase finale pour la troisième édition consécutive. Il suffit de regarder chez nous pour comprendre que nous évoquons presque des époques différentes, entre lesquelles s’inscrit celle que La Pulga et CR7 ont écrite.





Leur duel, l’un des plus grands de l’histoire du sport, est resté propre et loyal : deux champions qui se sont toujours respectés et ont laissé parler les buts, les actions et les titres, animés par des philosophies du jeu opposées. D’un côté, le talent cristallin de Leo ; de l’autre, le travail quasi « obsessionnel » de Cristiano, qui a associé à sa technique un physique de machine parfaitement huilée.