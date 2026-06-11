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« The Last Dance » : la dernière Coupe du monde de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Pour CR7, elle compte plus

Coupe du monde
C. Ronaldo
L. Messi
Argentine
Portugal

L'un vise un deuxième titre mondial, l'autre tente de rattraper son éternel rival : Messi et Ronaldo, la dernière danse de la Coupe du monde.

L’heure est enfin arrivée : le dernier tour de piste, le dernier duel à distance sur la scène la plus prestigieuse. En somme, aux États-Unis, ce sera « The Last Dance » pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.


Vingt ans après leurs débuts en Coupe du monde, l’Argentin et le Portugais referment ainsi un chapitre entamé alors que le monde était encore différent : en 2006, à Berlin, l’Italie offrait aux Bleus l’une des nuits les plus folles de leur histoire en les battant aux tirs au but ; aujourd’hui, les Azzurri manquent la phase finale pour la troisième édition consécutive. Il suffit de regarder chez nous pour comprendre que nous évoquons presque des époques différentes, entre lesquelles s’inscrit celle que La Pulga et CR7 ont écrite.


Leur duel, l’un des plus grands de l’histoire du sport, est resté propre et loyal : deux champions qui se sont toujours respectés et ont laissé parler les buts, les actions et les titres, animés par des philosophies du jeu opposées. D’un côté, le talent cristallin de Leo ; de l’autre, le travail quasi « obsessionnel » de Cristiano, qui a associé à sa technique un physique de machine parfaitement huilée.

  • THE LAST DANCE Le dernier match de la saison.

    Le temps file et la fin de carrière se profile : Messi fêtera ses 39 ans en pleine Coupe du monde, tandis que Ronaldo a déjà soufflé ses 41 bougies. Les revoir tous les deux sur la scène mondiale relève de l’utopie, et cette édition, qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique, pourrait bien être leur dernière. Pourtant, nombreux sont ceux qui refusent ce scénario et supplient presque les deux stars de poursuivre l’aventure.


    Surtout Messi, qui, malgré des déclarations parfois énigmatiques, a décidé de disputer sa sixième Coupe du monde. Selon Roberto Carlos, une septième édition serait même envisageable : « Il pourrait très bien en jouer une autre, il prend tellement soin de lui-même qu’il pourrait bien finir par jouer encore », avait-il déclaré à Olé.

    Dans la réalité, cette édition marquera très probablement l’adieu de la Pulga, et celui de Cristiano Ronaldo. Si son physique défie l’âge inscrit sur sa carte d’identité, il paraît peu probable de le revoir sur un terrain en 2030, à 45 ans.


    L’édition 2026 marquera ainsi la fin d’une ère. Reste à savoir comment ces deux géants du ballon rond aborderont ce dernier rendez-vous historique.

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  • À LA RECHERCHE D'UN DEUXIÈME TITRE

    Pour Messi, l’objectif est clair : tenter de remporter une deuxième Coupe du monde, exploit que Diego Armando Maradona n’a jamais réussi. La comparaison avec « El Pibe » appartient désormais au passé : outre ses huit Ballons d’Or et ses 117 buts en 199 sélections avec l’Albiceleste, « La Pulga » a comblé cette lacune en triomphant au Qatar en 2022. Un nouveau sacre avec l’Argentine lui offrirait un nouveau pan de l’histoire du football, dont il serait le principal acteur.


    Car, encore aujourd’hui, Messi est le pivot des ambitions de l’équipe de Lionel Scaloni, qui peut varier ses choix de joueurs et opter en attaque pour des profils complémentaires (Julian Álvarez et Lautaro Martínez illustrent deux façons distinctes d’interpréter le rôle de numéro 9), mais qui ne renonce jamais à son capitaine.


    Il marque, il fait marquer, il dicte le rythme et invente : les années passent, mais lui reste décisif et incontournable. Et il arrive en excellente forme : même la première partie de saison en MLS avec l’Inter Miami l’a vu briller, avec 12 buts en 14 apparitions, confirmant les 43 buts marqués en 49 matches au total en 2025. Messi est là : une phrase presque banale, mais intemporelle.

  • La pression qui pèse sur CR7 pourrait nuire au Portugal.

    Cristiano Ronaldo n’est pas en reste en matière de buts : il a bouclé la saison avec Al Nassr à 30 réalisations en 36 matchs toutes compétitions confondues, et un titre de champion de Saudi Pro League. Pourtant, cette Coupe du monde revêt une importance particulière pour CR7. Il porte en lui la pression constante de la quête des 1 000 buts en carrière (973 à ce jour), ainsi que la volonté de réduire l’écart avec son éternel rival.


    Le quintuple Ballon d’Or ne se contente pas de poursuivre sa quête des 1 000 buts en carrière (il en totalise désormais 973), un seuil de plus en plus proche ; il cherche aussi à réduire l’écart qui le sépare de son éternel rival. Il lui manque encore un titre mondial pour entrer définitivement au panthéon du football. À 41 ans, il traîne aussi une autre statistique : zéro but en phase à élimination directe de Coupe du monde, une lacune souvent pointée au Portugal et qu’il entend effacer.


    Cette fois, son rêve de soulever le trophée est porté par un effectif au complet, solide et d’une qualité exceptionnelle : il suffit d’évoquer le milieu de terrain avec les doubles champions d’Europe du Paris Saint-Germain, João Neves et Vitinha, ou le leadership technique et charismatique de Bruno Fernandes. Ironie du sort, le collectif pourrait même parfois devancer sa star, que Roberto Martinez a confirmée comme pivot absolu du projet. D’où l’importance de bien gérer Ronaldo : il lui suffirait presque d’être décisif dans les 20 derniers mètres en laissant le « sale boulot » à ses partenaires, tout en servant de paratonnerre pour protéger le groupe de la pression et des attentes. Un fardeau, mais aussi un honneur réservé aux plus grands.

  • QUAND MESSI ET RONALDO POURRONT-ILS S'AFFRONTER ?

    Mais à quel moment les trajectoires de Messi et Ronaldo pourraient-elles se croiser dans cette Coupe du monde ? Scénario probable : leur duel n’aura pas lieu en finale, comme dans un film, mais bien plus tôt.


    Tout dépend du parcours de l’Albiceleste et de laSeleção lusitanienne, qui ont de réelles ambitions de remporter leurs groupes respectifs : l’Argentine figure dans le groupe J avec l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie, tandis que le Portugal évolue dans le groupe K avec la République démocratique du Congo, l’Ouzbékistan et la Colombie.


    Si les deux formations, comme le laissent présager les pronostics, terminent en tête de leur groupe, elles pourraient s’affronter dès les quarts de finale. Messi et Ronaldo se retrouveraient alors pour la dernière fois sur la scène de la Coupe du monde : un véritable « Last Dance ».

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