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Surprise : quelle est la vérité sur l'arrivée de Yassine Bounou à Al-Nassr ?

Y. Bounou
Al Hilal
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Maroc
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Mystère autour de l'avenir de l'Octopus du Maroc

Un climat d'incertitude entoure l'avenir du Marocain Yassine Bounou, gardien de but d'Al-Hilal, à la suite des informations qui l'ont associé à un départ lors de l'actuel mercato estival.

Bounou est l'un des gardiens arabes les plus marquants de l'histoire du football, et il a su écrire son nom en lettres d'or avec le « leader de l'Asie » depuis son arrivée à l'été 2023. Mais le club bleu a surpris tout le monde en envisageant le départ du « Lion de l'Atlas ».

Al-Hilal souhaite tirer parti de la place de Bounou dans la liste des joueurs locaux afin d'enregistrer un autre joueur étranger dans le secteur offensif, et de n'utiliser le gardien marocain qu'en Ligue des champions asiatique, ce qui a poussé ce dernier à demander son départ du club, car il n'accepte pas le rôle de doublure.


  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La vérité sur les négociations de Bounou avec Al-Nassr

    Les dernières heures ont vu apparaître plusieurs rapports sur les réseaux sociaux, ainsi que la réalisation par certains supporters du club d'Al-Nassr de plusieurs montages représentant le gardien marocain sous le maillot des « Jaunes de la capitale » saoudienne, ce qui a provoqué une certaine controverse.

    Certains ont pensé que Bounou avait effectivement mené des négociations avec Al-Nassr, mais la réalité n'est qu'une série de spéculations dénuées de tout fondement, d'autant plus que le champion du Maroc est lié par un contrat avec le « Leader ».


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    Bounou va-t-il quitter Al-Hilal ?

    Pour l'heure, le tableau n'est pas encore complet : l'entraîneur italien Simone Inzaghi est ouvert à l'idée d'inscrire Bounou sur la liste asiatique, mais il se heurte à la volonté du gardien marocain.

    De même, la direction du club ne souhaite pas voir la crise s'envenimer et entend tirer profit de tous les atouts susceptibles de conduire les Bleus vers tous les titres.

    À lire aussi : Impasse et conditions : Al-Hilal va-t-il céder aux exigences de Benzema ?

    Dans l'immédiat, la direction tente de convaincre Bounou d'accepter de participer uniquement en Asie dans l'intérêt de l'équipe, et de compter sur Mohammed Al-Owais dans les compétitions nationales.

    Mais si Bounou persiste dans son refus, l'affaire pourrait se solder par le départ de la légende du Maroc d'Al-Hilal lors du mercato actuel.


  • Quel a été le rendement de Bono avec Al-Hilal ?

    Bono a rejoint les rangs d'Al-Hilal à l'été 2023, en provenance du club espagnol de Séville, pour 21 millions d'euros, et a disputé 128 matches dans les différentes compétitions nationales et continentales.

    Bono a terminé 51 matches sans encaisser de but, ses cages ont été perforées 116 fois, et il a contribué à la conquête de 5 titres nationaux.

    Les titres remportés par Bono avec Al-Hilal sont la Roshn Saudi League (1), la Coupe du Roi (2) et la Supercoupe nationale (2).


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