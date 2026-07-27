Un climat d'incertitude entoure l'avenir du Marocain Yassine Bounou, gardien de but d'Al-Hilal, à la suite des informations qui l'ont associé à un départ lors de l'actuel mercato estival.

Bounou est l'un des gardiens arabes les plus marquants de l'histoire du football, et il a su écrire son nom en lettres d'or avec le « leader de l'Asie » depuis son arrivée à l'été 2023. Mais le club bleu a surpris tout le monde en envisageant le départ du « Lion de l'Atlas ».

Al-Hilal souhaite tirer parti de la place de Bounou dans la liste des joueurs locaux afin d'enregistrer un autre joueur étranger dans le secteur offensif, et de n'utiliser le gardien marocain qu'en Ligue des champions asiatique, ce qui a poussé ce dernier à demander son départ du club, car il n'accepte pas le rôle de doublure.



