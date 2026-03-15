L'ancien capitaine du Bayern Munich, Stefan Effenberg (57 ans), a vivement critiqué l'attaquant du FCB Nicolas Jackson (24 ans) pour le carton rouge qu'il a reçu lors du match au sommet de la Bundesliga contre le Bayer Leverkusen (1-1). De plus, l'ancien professionnel a estimé que le président d'honneur Uli Hoeneß (74 ans) était allé trop loin en critiquant l'arbitre après le coup de sifflet final.
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« Stupide et trop motivé » : Stefan Effenberg passe un savon à un joueur du FC Bayern
Jackson, qui avait été préféré à l'attaquant Harry Kane, blessé, au poste de pointe de l'attaque du Bayern, a rendu un mauvais service à son équipe à la BayArena à la 42e minute : au rond central, il a atterri de tout son poids sur le pied de son adversaire Martin Terrier d'un grand pas et s'est vu infliger un carton jaune par l'arbitre Christian Dingert (45 ans). Après intervention du VAR, il a revu la scène sur l'écran et a directement renvoyé le Sénégalais aux vestiaires.
Dans l'émission « Doppelpass » sur Sport1, Effenberg a critiqué la décision de Dingert ainsi que l'action de Jackson : « Il a une bonne vision du jeu et j'attends d'un arbitre de haut niveau qu'il ne sanctionne pas cette action par un carton jaune, mais directement par un carton rouge. Mais la question qui se pose ici est la suivante : pourquoi Jackson se comporte-t-il de manière aussi stupide et surmotivée dans le rond central ? Si j’étais entraîneur, je serais sacrément énervé. »
Jackson était en pleine forme ces derniers temps. Il n’a donc pas marqué de points supplémentaires lors du duel contre la Werkself ; au contraire, il va probablement manquer plusieurs matchs de Bundesliga en raison d’une suspension.
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Effenberg à propos de Hoeneß : « Uli est allé un peu trop loin »
Mais Dingert n'a pas seulement suscité la colère de nombreux supporters et acteurs du match en raison de son évaluation initiale de la scène impliquant Jackson. Deux buts du Bayern ont été refusés, et Luis Diaz, qui avait déjà reçu un carton jaune, a été expulsé pour une simulation présumée, écopant ainsi d'un carton jaune-rouge. Une décision que Dingert a par la suite qualifiée d'erronée et pourlaquelle il a reconnu son erreur.
Mais l'arbitre s'était déjà attiré depuis longtemps les foudres du patron du Bayern, Uli Hoeneß. Ce dernier s'est emporté dans le Bild : « C'est la pire prestation d'une équipe d'arbitres que j'ai jamais vue lors d'un match de Bundesliga. » Des propos qui, selon Effenberg, allaient trop loin : « Uli a un peu exagéré. »
De manière générale, la colère bavaroise face à la prestation de Dingert dimanche n’était pas encore retombée. Le champion en titre a fait appel de la suspension automatique d’un match infligée à Diaz. Et Herbert Hainer (71 ans), le successeur d’Hoeneß à la présidence, s’est plaint : « D’habitude, je ne commente pas les arbitres, mais cette fois-ci, il a eu une mauvaise journée. En Bavière, on dit dans ce genre de situation : "Satz mit x, ça n'a pas marché." »
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