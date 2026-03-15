« Stupide et trop motivé » : Stefan Effenberg passe un savon à un joueur du FC Bayern

Jackson, qui avait été préféré à l'attaquant Harry Kane, blessé, au poste de pointe de l'attaque du Bayern, a rendu un mauvais service à son équipe à la BayArena à la 42e minute : au rond central, il a atterri de tout son poids sur le pied de son adversaire Martin Terrier d'un grand pas et s'est vu infliger un carton jaune par l'arbitre Christian Dingert (45 ans). Après intervention du VAR, il a revu la scène sur l'écran et a directement renvoyé le Sénégalais aux vestiaires.

Dans l'émission « Doppelpass » sur Sport1, Effenberg a critiqué la décision de Dingert ainsi que l'action de Jackson : « Il a une bonne vision du jeu et j'attends d'un arbitre de haut niveau qu'il ne sanctionne pas cette action par un carton jaune, mais directement par un carton rouge. Mais la question qui se pose ici est la suivante : pourquoi Jackson se comporte-t-il de manière aussi stupide et surmotivée dans le rond central ? Si j’étais entraîneur, je serais sacrément énervé. »

Jackson était en pleine forme ces derniers temps. Il n’a donc pas marqué de points supplémentaires lors du duel contre la Werkself ; au contraire, il va probablement manquer plusieurs matchs de Bundesliga en raison d’une suspension.