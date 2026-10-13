Gerrard a appelé Iraola à maintenir sa confiance en Koumas après ses débuts convaincants comme titulaire face à Manchester City. Alors que Liverpool était privé de deux joueurs offensifs clés, Cody Gakpo et Alexander Isak, le jeune international gallois a connu sa première titularisation en Premier League face à l’équipe d’Enzo Maresca. C’était un énorme défi pour l’adolescent, qui a su tenir son rang dans un contexte difficile à Anfield.

Malgré la décevante défaite 3-0 de Liverpool, Koumas s’est montré à son avantage pendant les 75 minutes qu’il a passées sur le terrain avant d’être remplacé par Rio Ngumoha. Gerrard a reconnu que l’attaquant avait encore besoin de progresser, mais qu’il avait montré le tempérament nécessaire pour réussir au plus haut niveau. « J’ai été formé à Liverpool avec son père », a déclaré Gerrard, cité par Wales Online. « Son père était un joueur formidable, à l’aise des deux pieds, un milieu de terrain d’un autre genre, Jason Koumas. J’ai passé de très bons moments avec lui quand nous étions enfants, quand le football était amusant, avant que les choses ne deviennent sérieuses. Un joueur incroyable, une famille formidable. »