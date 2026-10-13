Getty Images Sport
Traduit par
Steven Gerrard bluffé par Lewis Koumas : la légende de Liverpool fait une prédiction de taille concernant l’équipe première
Les éloges appuyés d’une légende d’Anfield
Gerrard a appelé Iraola à maintenir sa confiance en Koumas après ses débuts convaincants comme titulaire face à Manchester City. Alors que Liverpool était privé de deux joueurs offensifs clés, Cody Gakpo et Alexander Isak, le jeune international gallois a connu sa première titularisation en Premier League face à l’équipe d’Enzo Maresca. C’était un énorme défi pour l’adolescent, qui a su tenir son rang dans un contexte difficile à Anfield.
Malgré la décevante défaite 3-0 de Liverpool, Koumas s’est montré à son avantage pendant les 75 minutes qu’il a passées sur le terrain avant d’être remplacé par Rio Ngumoha. Gerrard a reconnu que l’attaquant avait encore besoin de progresser, mais qu’il avait montré le tempérament nécessaire pour réussir au plus haut niveau. « J’ai été formé à Liverpool avec son père », a déclaré Gerrard, cité par Wales Online. « Son père était un joueur formidable, à l’aise des deux pieds, un milieu de terrain d’un autre genre, Jason Koumas. J’ai passé de très bons moments avec lui quand nous étions enfants, quand le football était amusant, avant que les choses ne deviennent sérieuses. Un joueur incroyable, une famille formidable. »
- Getty Images Sport
Il prouve sa valeur face à Manchester City
Gerrard, qui sait exactement ce qu’il faut pour passer du centre de formation à la lumière d’Anfield, a été particulièrement impressionné par le courage de Koumas. Affronter Manchester City n’est jamais facile pour un joueur qui fait ses débuts, mais l’ailier n’a pas semblé intimidé par l’enjeu de la rencontre. Gerrard a notamment retenu son activité sur le terrain et sa volonté de se battre pour ce maillot.
« Je suis ravi pour lui. Je suis moi-même issu du centre de formation, c’est là que sont mes racines. J’adore voir des jeunes avoir leur chance et la saisir. Hier, il a été jeté dans le grand bain. Je sais qu’il avait déjà disputé quelques minutes ici et là, mais hier, c’était Manchester City à domicile. Quel match pour une première titularisation en Premier League ! Et franchement, il peut être fier de lui. Il a fait honneur au centre de formation », a expliqué Gerrard.
Un bel avenir pour le joueur issu du centre de formation
Le milieu de terrain légendaire s’est empressé de souligner que Koumas doit encore progresser dans certains aspects de son jeu. Il estime toutefois qu’il possède les bases pour réussir une très belle carrière si le club continue d’accompagner correctement son développement. L’enjeu est désormais de veiller à ce que l’international gallois bénéficie d’un accompagnement individuel adapté pour franchir le cap entre jeune espoir prometteur et joueur régulier en Premier League.
« Il a parfois été un peu imprécis, donc il a encore beaucoup de travail devant lui, mais aussi un grand potentiel. Pour ce qui est de se retrousser les manches, de répondre présent, de se battre pour son équipe, de représenter les supporters et le centre de formation, il n’avait pas l’air d’un jeune du centre de formation sur le terrain. Il a joué comme un homme. Je suis fier de lui. Vraiment. Je suis ravi qu’il ait saisi sa chance. Et ce qu’il m’a montré hier, en tant que supporter de Liverpool, c’est qu’il peut faire partie de ce groupe à l’avenir, parce qu’il va progresser », a ajouté Gerrard.
- AFP
Le soutien des légendes d’Anfield
Gerrard n’est pas le seul ancien joueur de Liverpool à avoir été impressionné par l’engagement du jeune joueur. Jamie Carragher a lui aussi réagi à la prestation, estimant que Koumas et l’autre jeune joueur Victor Munoz avaient même fait mieux que certaines recrues plus coûteuses du club. Le consultant a déploré que les joueurs plus confirmés n’aient pas apporté aux adolescents le soutien qu’ils méritaient lors de cette lourde défaite.
« Nous avons besoin que [Bradley] Barcola et [Florian] Wirtz haussent leur niveau et aident [Victor] Munoz et Koumas en attaque. Koumas et Munoz ont été meilleurs que les deux joueurs à 100 millions de livres. Ce n’est pas normal. Ça ne l’est pas. Ce n’était une décision à prendre pour personne dans le stade lorsque Liverpool s’est retrouvé à dix », a déclaré Carragher.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles