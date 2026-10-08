« Son erreur a été de ne pas partir plus tôt » : Romario soutient Ronaldo dans son différend avec Jorge Jesus

Les tensions persistantes entre Ronaldo et Jesus ont éclaté lors du rassemblement du Portugal en Ligue des nations après que le capitaine de 41 ans a été laissé sur le banc contre la Norvège malgré son échauffement. À la suite d’une réunion privée, Ronaldo a quitté le rassemblement avant le match contre le Danemark, accusant Jesus d’avoir manqué à sa parole à deux reprises et d’avoir agi de manière agressive en public. Même s’il a ensuite présenté ses excuses à ses coéquipiers et aux supporters, Jesus a défendu son droit à choisir son équipe. Le différend a désormais provoqué une onde de choc dans le monde du football, poussant l’un des plus grands finisseurs de l’histoire du jeu à réagir. Romario, vainqueur de la Coupe du monde 1994, s’est exprimé ouvertement lors d’une apparition sur le Charla Podcast, où il a apporté son plein soutien au capitaine portugais.

En évoquant le caractère du quintuple Ballon d’Or, Romario n’a pas tardé à saluer son professionnalisme et sa franchise. « Cristiano semble être une personne très objective », a-t-il expliqué en revenant sur la rupture. Si Romario a reconnu avoir entretenu par le passé des relations cordiales avec l’actuel sélectionneur du Portugal, déclarant : « J’aime Jorge Jesus. J’ai eu une relation avec lui quand il entraînait Flamengo. Je l’ai rencontré cinq ou six fois et il a toujours été quelqu’un de formidable », il n’a pas laissé cette amitié troubler son jugement concernant le différend actuel.