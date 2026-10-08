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« Son erreur a été de ne pas partir plus tôt » : Romario soutient Ronaldo dans son différend avec Jorge Jesus
Romario soutient la stratégie de sortie de Ronaldo
Les tensions persistantes entre Ronaldo et Jesus ont éclaté lors du rassemblement du Portugal en Ligue des nations après que le capitaine de 41 ans a été laissé sur le banc contre la Norvège malgré son échauffement. À la suite d’une réunion privée, Ronaldo a quitté le rassemblement avant le match contre le Danemark, accusant Jesus d’avoir manqué à sa parole à deux reprises et d’avoir agi de manière agressive en public. Même s’il a ensuite présenté ses excuses à ses coéquipiers et aux supporters, Jesus a défendu son droit à choisir son équipe. Le différend a désormais provoqué une onde de choc dans le monde du football, poussant l’un des plus grands finisseurs de l’histoire du jeu à réagir. Romario, vainqueur de la Coupe du monde 1994, s’est exprimé ouvertement lors d’une apparition sur le Charla Podcast, où il a apporté son plein soutien au capitaine portugais.
En évoquant le caractère du quintuple Ballon d’Or, Romario n’a pas tardé à saluer son professionnalisme et sa franchise. « Cristiano semble être une personne très objective », a-t-il expliqué en revenant sur la rupture. Si Romario a reconnu avoir entretenu par le passé des relations cordiales avec l’actuel sélectionneur du Portugal, déclarant : « J’aime Jorge Jesus. J’ai eu une relation avec lui quand il entraînait Flamengo. Je l’ai rencontré cinq ou six fois et il a toujours été quelqu’un de formidable », il n’a pas laissé cette amitié troubler son jugement concernant le différend actuel.
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Une question de respect professionnel
Le légendaire attaquant brésilien a ensuite justifié pourquoi Ronaldo a choisi de quitter si brusquement le camp d'entraînement du Portugal. Ronaldo avait participé à la victoire 1-0 du Portugal contre le pays de Galles lors du match d'ouverture, en débutant la rencontre avant d'être remplacé. Romario a estimé qu'un joueur du statut de Ronaldo ne devrait pas avoir à subir des marques répétées de manque de respect en public. « Ils disent qu'il a quitté l'équipe nationale. Bien sûr. Il a déjà subi une humiliation une fois. Pourquoi allait-il en subir une deuxième ? », a interrogé Romario, soulignant pourquoi il comprenait la décision du capitaine portugais.
Romario a ensuite expliqué plus en détail que le conflit s'était aggravé parce que Jesus n'avait pas respecté certains accords précis avec les médias. Le Brésilien a affirmé qu'il y avait des points convenus à l'avance que l'entraîneur devait aborder lors de ses obligations médiatiques, mais qui ont finalement été ignorés. « Ils s'étaient mis d'accord sur certaines choses qu'il devait dire en conférence de presse, et il n'a absolument rien dit. Selon Ronaldo, il était arrogant et a laissé Cristiano exposé », a ajouté le sexagénaire lors de l'entretien.
Tenir tête à l’arrogance
Pour Romario, le sentiment d’être dévalorisé au sein du groupe a été la goutte de trop pour l’ancien emblème de Manchester United et du Real Madrid. Il estime que lorsqu’un joueur a le sentiment de ne plus avoir d’importance aux yeux du management, il n’y a guère de raison de rester dans cet environnement. « Dans ces circonstances, il s’est senti comme une personne discréditée, comme quelqu’un qui n’avait plus aucune importance, et c’est pour cela qu’il est parti. J’aurais fait exactement la même chose », a admis Romario.
Ronaldo a disputé 234 matches avec le Portugal, pour 146 buts, et possède un palmarès international prestigieux. Il a aidé son pays à remporter l’Euro 2016 de l’UEFA ainsi que deux trophées de l’UEFA Nations League, consolidant encore davantage son statut comme l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du Portugal.
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L’erreur de rester silencieux
Dans une conclusion caractéristiquement brutale, Romario a insisté sur le fait que le seul véritable échec de Ronaldo avait été de ne pas avoir été encore plus agressif dans son rejet de l’autorité de l’entraîneur. Il a estimé que la relation s’était détériorée à un tel point qu’une rupture nette et franche était la seule solution logique. « Tout d’abord, j’aurais claqué la porte et je serais parti. Son erreur, c’était de ne pas être parti. Son erreur, c’était de ne pas avoir dit à ce type d’aller en enfer plus tôt », a-t-il conclu avec son manque de filtre habituel.
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