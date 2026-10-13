Le match de Sommer a bien commencé dès les premières minutes, avec des arrêts face à Diouf et Lautaro, certes simples car relevant surtout du placement, mais qui ont montré qu'il était bien présent.

Le Suisse a vacillé sur la frappe de Calhanoglu, puissante, certes, mais pas très bien placée, et sur laquelle la barre transversale lui est venue en aide. Il n'a en revanche rien pu faire sur le tir à bout portant de Lautaro pour l'égalisation provisoire à 1-1.

C'est toutefois en seconde période que Sommer a montré un aperçu de son meilleur niveau. À la 56e minute, Lautaro récupère le ballon à la faveur d'un contre et se retrouve seul face à lui. Il le fait se coucher et frappe en pensant marquer sans imaginer que le Suisse pourrait atteindre son tir du droit avec son grand pied et préserver le score.

Un miracle, facilité par Lautaro, que Sommer ne réitère toutefois pas sur le but du 3-2 de l'Argentin, à qui le ballon parvient après un renvoi plein axe du gardien sur une frappe de Sucic.

Mais le véritable arrêt décisif, bien que sous-estimé, intervient à la 87e minute, quelques instants avant le but du 4-2 de Vermant, qui s'avérera décisif. Sommer ne se laisse pas surprendre par la volée de Lautaro sur un centre de Bonny et freine les espoirs de remontée de l'Inter, avant ce but décisif puis le 4-3 de Bonny, sur lequel il ne peut effectivement rien faire.