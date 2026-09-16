Sky est de plus en plus la Maison des compétitions de clubs et de sélections de l’UEFA : non seulement le spectacle des grandes affiches européennes lors des soirées de Coupes, Sky Sport double la mise avec les droits de diffusion de l’Euro 2028, des European Qualifiers et de la Ligue des nations 2026-2027. Sur Sky et en streaming sur NOW, il sera donc possible de vivre les émotions des 51 matches de l’Euro, dont 24 en exclusivité, qui se disputeront entre le Royaume-Uni et la République d’Irlande du 9 juin au 9 juillet 2028.
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Sky acquiert les droits de l’UEFA Euro 2028, de la Ligue des nations et des qualifications à l’Euro
« Nous sommes fiers d’annoncer ce nouvel accord, les mots de Giuseppe De Bellis, EVP Sport, News and Entertainment de Sky, qui enrichit encore davantage l’offre européenne de la Maison du Sport et confirme Sky comme partenaire premium de l’UEFA. Pour ceux qui, comme Sky, sont la maison des grands champions du football européen, la Ligue des nations, les Éliminatoires européens et l’Euro 2028 constituent une scène fondamentale pour raconter le talent et les performances de ces super-héros. Mais cette acquisition signifie aussi croire en la voie vers la reconquête, par le football italien, de sa place sur la scène continentale ou mondiale ; accompagner le public à la découverte des joueurs qui, en portant le maillot de l’Italie, ont pour mission de restaurer l’honneur du football italien des sélections nationales. Un récit qui s’inscrit dans la continuité de la décision selon laquelle Sky Sport est le lieu où les maillots de l’Italie, dans toutes les disciplines, sont à l’honneur. Un nouvel engagement envers nos abonnés, qui pourront continuer à profiter d’un écosystème éditorial unique, capable d’unir sport, divertissement, information et productions originales. »
Avec la signature de Sky Sport pour un récit éditorial de tous les événements en direct, en plus de l’approfondissement quotidien assuré par des plateaux, des rubriques et des émissions spéciales, avec des envoyés sur tous les terrains, de grands consultants au commentaire et l’équipe de journalistes au complet. Dans la Maison du Sport, il sera possible de suivre les meilleurs matches entre les sélections étrangères lors de la phase de groupes de la Ligue des nations 2026/2027, qui débutera le 24 septembre prochain, ainsi que toutes les rencontres, y compris celles éventuellement disputées par l’Italie, de la phase finale de la Ligue des nations prévue en juin 2027. Sur Sky, également les meilleures rencontres des sélections étrangères lors de la phase de groupes et des barrages des qualifications à l’Euro 2028, ainsi que les principaux matches amicaux internationaux de préparation à l’Euro. Pour compléter la couverture, les temps forts de tous les matches.
Sky Sport s’engage aussi pleinement aux côtés de la nouvelle équipe d’Italie de Roberto Mancini, qui vise un retour à Wembley, où elle a triomphé en 2021 dans une édition mémorable, elle aussi racontée par Sky, et où se disputeront 8 matches du tournoi 2028, dont les demi-finales et la finale. Cette fois encore, la couverture accompagnera l’Italie à travers le modèle de commentaire « always on » qui distingue Sky Sport : des envoyés spéciaux toujours au plus près de la sélection en stage, à Coverciano et lors des déplacements européens, une couverture constante tout au long de la journée, des avant et après-matchs en direct avec toutes les interviews, les commentaires et les images des rencontres de l’Italie en Ligue des nations et lors des qualifications, toujours avec des émissions dédiées avant et après les matches. L’innovation technologique qui a toujours caractérisé l’expérience Sky Sport sera plus que jamais au cœur de la couverture, avec une expérience de visionnage toujours au plus haut niveau, des outils d’analyse avancés, des productions à l’avant-garde et des modalités de diffusion toujours plus évoluées et immersives.
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