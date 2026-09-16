« Nous sommes fiers d’annoncer ce nouvel accord, les mots de Giuseppe De Bellis, EVP Sport, News and Entertainment de Sky, qui enrichit encore davantage l’offre européenne de la Maison du Sport et confirme Sky comme partenaire premium de l’UEFA. Pour ceux qui, comme Sky, sont la maison des grands champions du football européen, la Ligue des nations, les Éliminatoires européens et l’Euro 2028 constituent une scène fondamentale pour raconter le talent et les performances de ces super-héros. Mais cette acquisition signifie aussi croire en la voie vers la reconquête, par le football italien, de sa place sur la scène continentale ou mondiale ; accompagner le public à la découverte des joueurs qui, en portant le maillot de l’Italie, ont pour mission de restaurer l’honneur du football italien des sélections nationales. Un récit qui s’inscrit dans la continuité de la décision selon laquelle Sky Sport est le lieu où les maillots de l’Italie, dans toutes les disciplines, sont à l’honneur. Un nouvel engagement envers nos abonnés, qui pourront continuer à profiter d’un écosystème éditorial unique, capable d’unir sport, divertissement, information et productions originales. »



