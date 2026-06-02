Sir Kenny Dalglish, légende de Liverpool, annonce qu’il a été diagnostiqué d’un cancer

Malgré les circonstances, Dalglish a gardé son sens de l’humour et publié un communiqué pour expliquer comment son manque de compétences technologiques avait entraîné cette divulgation publique : « Comme l’a révélé ma publication involontaire sur les réseaux sociaux, je suis actuellement en traitement contre le cancer », a déclaré Sir Kenny.

« Contrairement à mon utilisation du téléphone portable, le traitement se passe bien. J’aurais préféré garder cela privé, mais mes compétences technologiques inexistantes m’ont forcé la main. Je n’avais pas l’intention de rendre cette affaire publique, j’apprécierais donc que la vie privée de ma famille et la mienne soient respectées.

Je tiens à remercier le personnel médical, toujours merveilleux, qui a fait preuve d’une attention et d’une discrétion incroyables envers moi et envers de très nombreux autres patients. Ils font honneur à leur profession. »