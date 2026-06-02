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Sir Kenny Dalglish, légende de Liverpool, annonce qu’il a été diagnostiqué d’un cancer
Une divulgation accidentelle contraint à publier une déclaration publique.
L’icône du Celtic et de Liverpool a confirmé son diagnostic après qu’une publication involontaire sur les réseaux sociaux eut prématurément alerté le monde du football. Ayant mené des époques légendaires tant comme joueur que comme entraîneur, cet homme de 75 ans souhaitait initialement garder son état de santé strictement privé. Mais, une fois la fuite inattendue rendue publique, il a rapidement pris les devants pour clarifier sa situation tout en demandant le respect de son intimité.
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L’Icon déplore le manque de compétences technologiques
Malgré les circonstances, Dalglish a gardé son sens de l’humour et publié un communiqué pour expliquer comment son manque de compétences technologiques avait entraîné cette divulgation publique : « Comme l’a révélé ma publication involontaire sur les réseaux sociaux, je suis actuellement en traitement contre le cancer », a déclaré Sir Kenny.
« Contrairement à mon utilisation du téléphone portable, le traitement se passe bien. J’aurais préféré garder cela privé, mais mes compétences technologiques inexistantes m’ont forcé la main. Je n’avais pas l’intention de rendre cette affaire publique, j’apprécierais donc que la vie privée de ma famille et la mienne soient respectées.
Je tiens à remercier le personnel médical, toujours merveilleux, qui a fait preuve d’une attention et d’une discrétion incroyables envers moi et envers de très nombreux autres patients. Ils font honneur à leur profession. »
Anfield se mobilise derrière son leader bien-aimé
Après cette annonce, Liverpool a immédiatement publié un communiqué officiel pour souligner son attachement profond et son soutien inconditionnel, tout en demandant aux médias et au public de respecter la vie privée de la famille : « Le soutien, les vœux de bon rétablissement et l’affection de tout le monde au Liverpool FC accompagnent Sir Kenny et sa famille, et continueront de le faire. Le club tient également à souligner sa demande de respect de sa vie privée pour l’avenir. »
Cette annonce poignante intervient moins de 24 heures après que Kevin Keegan, autre légende des Reds, a révélé lutter contre un cancer de stade quatre.
- AFP
Le match pour le rachat du club débute
Dalglish va devoir s'absenter longtemps de la scène publique pour poursuivre son traitement contre le cancer, en puisant dans cette même résilience qui a marqué sa carrière légendaire de joueur et d'entraîneur. Le monde du football lui apportera sans aucun doute un soutien immense. Cette figure emblématique a remporté quatre titres de champion avec le Celtic, trois Coupes d'Europe avec Liverpool, et a mené les Reds ainsi que les Blackburn Rovers vers des titres nationaux historiques.