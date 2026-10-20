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Signal d’alarme ! Bastoni demande à ses coéquipiers de l’Inter de mettre leur ego de côté et d’affronter la dure réalité
L’Inter Milan contraint de réagir après un revers européen
Le défenseur de l’Inter Milan Alessandro Bastoni a représenté l’équipe aux côtés de l’entraîneur principal Cristian Chivu avant le match de Ligue des champions de l’UEFA, mercredi, face au Shakhtar Donetsk à San Siro. L’Inter Milan cherche à rebondir après sa défaite spectaculaire 4-3 contre le Club Bruges lors de la deuxième journée.
Bien que l’Inter Milan n’ait jamais perdu face aux champions ukrainiens, Bastoni a prévenu qu’il était essentiel de prendre les trois points pour rester dans la course aux huit premières places.
« Demain, nous devons obtenir un résultat, sinon il sera impossible de figurer parmi les huit premiers », a déclaré Bastoni.
- AFP
Bastoni appelle à une prise de conscience et revient sur les erreurs individuelles
Revenant sur les difficultés récentes de l’Inter, Bastoni a insisté sur la nécessité pour l’équipe de laisser derrière elle ses succès passés et pour chacun d’assumer sa part de responsabilité. « Nous devons regarder davantage la réalité en face. Les finales et les parcours que nous avons connus en Ligue des champions ces dernières années appartiennent au passé », a déclaré Bastoni.
« Le calendrier et les derniers matchs doivent nous ramener sur terre. Dès demain, nous devons apporter une réponse forte. »
« Chacun de nous doit faire preuve d’honnêteté intellectuelle… Quand on examine les faits de jeu un par un, on voit beaucoup d’erreurs individuelles », a ajouté le défenseur.
Un défenseur pointe une mauvaise perception du danger en défense
Interrogé sur les raisons pour lesquelles l’Inter a été mené au score à six reprises, toutes compétitions confondues, cette saison, Bastoni a évoqué des facteurs psychologiques plutôt que des choix tactiques. « Je n’ai jamais vu l’équipe entrer sur le terrain déconcentrée ou suffisante, a expliqué Bastoni. Peut-être percevons-nous mal le danger. »
« Nous pensons qu’il est difficile de marquer des buts, et nous commettons des erreurs banales. »
« Il sera difficile de limiter ces erreurs... mais si nous y parvenons, je suis certain que nous encaisserons moins de buts et que nous progresserons », a-t-il ajouté.
- IPA Sport
L’Inter vise une réaction cruciale à domicile
Après un récent retour à la réalité, l’Inter Milan reçoit le Shakhtar Donetsk d’Arda Turan, en forme et fort de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues avant son déplacement en Lombardie.
L’équipe de Cristian Chivu compte profiter de l’avantage du terrain à San Siro pour décrocher sa première victoire européenne de la phase de ligue.
L’Inter Milan affronte le Shakhtar Donetsk mercredi soir à 20 h, heure d’été britannique.
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