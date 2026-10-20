Le défenseur de l’Inter Milan Alessandro Bastoni a représenté l’équipe aux côtés de l’entraîneur principal Cristian Chivu avant le match de Ligue des champions de l’UEFA, mercredi, face au Shakhtar Donetsk à San Siro. L’Inter Milan cherche à rebondir après sa défaite spectaculaire 4-3 contre le Club Bruges lors de la deuxième journée.

Bien que l’Inter Milan n’ait jamais perdu face aux champions ukrainiens, Bastoni a prévenu qu’il était essentiel de prendre les trois points pour rester dans la course aux huit premières places.

« Demain, nous devons obtenir un résultat, sinon il sera impossible de figurer parmi les huit premiers », a déclaré Bastoni.