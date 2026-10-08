AFP
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« Si le Barça continue comme ça, c'est impossible » : David Silva lance un avertissement au Real Madrid et dévoile son choix pour le Ballon d'Or
Silva soutient la domination de Barcelone
L'ancien maestro de Manchester City, Silva, estime que l'écart actuel en Liga pourrait être trop important pour que le Real Madrid le comble si Barcelone maintient sa forme scintillante. Avec six points d'avance sur son rival avant son choc crucial du Clasico le 25 octobre, un match d'une immense importance dans la course au titre, le géant catalan a impressionné Silva par son évolution tactique sous Hansi Flick et par la stratégie de recrutement récente du club.
Interrogé sur la course au titre et sur la possibilité pour le Real Madrid de renverser ce déficit, Silva s'est montré catégorique dans son analyse de la situation. « Si le Barça continue comme ça, c'est impossible. Ils sont à un très haut niveau et jouent très bien depuis plusieurs années avec cet entraîneur (Flick) et ils se sont très bien renforcés. S'ils continuent à ce niveau, ils n'auront aucun rival », a-t-il déclaré dans l'émission de radio « El Partidazo ».
Malgré ses éloges envers le leader, Silva s'est empressé de souligner qu'on ne peut jamais totalement écarter le Real Madrid. Il a rappelé que le Real Madrid reste le Real Madrid et a ajouté que « vous ne pouvez jamais les enterrer parce qu'ils ont de grands joueurs et que s'ils restent au contact jusqu'à la fin du championnat, ils peuvent lutter. Mais j'insiste, si le Barça reste à ce niveau, je ne pense pas. »
- (C)Getty Images
Une sélection surprise pour le Ballon d'Or
La conversation s’est également orientée vers les récompenses individuelles, en particulier la prochaine cérémonie du Ballon d’Or prévue à Londres le 26 octobre. Alors que de nombreux experts ont cité des joueurs comme Kylian Mbappe, Lamine Yamal ou Harry Kane, Silva a pris le contre-pied en choisissant un compatriote qui, selon lui, a été injustement ignoré par les médias du monde entier.
Silva estime que le trophée devrait revenir au milieu de terrain du Paris Saint-Germain Fabian Ruiz, en raison de sa régularité et de sa moisson de trophées au cours des deux dernières saisons. Le milieu de terrain légendaire a expliqué son choix en déclarant que « pour moi, le collectif prime parce que sinon, on ne pourrait pas gagner. Mais bon, si je devais le donner à quelqu’un, ce serait à Fabian, parce que sur les deux dernières années, c’est lui qui a remporté le plus de titres. »
Une influence sous-estimée à Paris et en Espagne
Le joueur de 40 ans, qui a récemment fait les gros titres en annonçant un retour d’un match dans le football professionnel à Hong Kong, estime que Ruiz est devenu un pilier essentiel en club comme en sélection, après avoir triomphé la saison dernière avec le Paris Saint-Germain en remportant la Ligue 1 et la Ligue des champions de l’UEFA, avant de soulever la Coupe du monde avec l’Espagne durant l’été puis de décrocher la Supercoupe de l’UEFA avec le PSG.
Silva a développé son choix en déclarant : « Il a été important au PSG puis en équipe nationale. On ne lui accorde pas beaucoup d’importance, je ne sais pas pourquoi, parce que c’est un grand joueur. Je l’aime beaucoup et, discrètement, il a fait un travail incroyable. »
- Getty Images Sport
Rodri et le contingent espagnol
Silva a conclu ses réflexions sur le sujet en confirmant que sa liste de favoris est fortement influencée par la récente domination de l’Espagne sur la scène internationale. « Rodri l’a déjà remporté, sinon je l’aurais également cité », a déclaré Silva, soulignant que l’actuelle génération de talents espagnols mérite d’être au premier plan des discussions mondiales lorsque les récompenses sont attribuées.
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