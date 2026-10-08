L'ancien maestro de Manchester City, Silva, estime que l'écart actuel en Liga pourrait être trop important pour que le Real Madrid le comble si Barcelone maintient sa forme scintillante. Avec six points d'avance sur son rival avant son choc crucial du Clasico le 25 octobre, un match d'une immense importance dans la course au titre, le géant catalan a impressionné Silva par son évolution tactique sous Hansi Flick et par la stratégie de recrutement récente du club.

Interrogé sur la course au titre et sur la possibilité pour le Real Madrid de renverser ce déficit, Silva s'est montré catégorique dans son analyse de la situation. « Si le Barça continue comme ça, c'est impossible. Ils sont à un très haut niveau et jouent très bien depuis plusieurs années avec cet entraîneur (Flick) et ils se sont très bien renforcés. S'ils continuent à ce niveau, ils n'auront aucun rival », a-t-il déclaré dans l'émission de radio « El Partidazo ».

Malgré ses éloges envers le leader, Silva s'est empressé de souligner qu'on ne peut jamais totalement écarter le Real Madrid. Il a rappelé que le Real Madrid reste le Real Madrid et a ajouté que « vous ne pouvez jamais les enterrer parce qu'ils ont de grands joueurs et que s'ils restent au contact jusqu'à la fin du championnat, ils peuvent lutter. Mais j'insiste, si le Barça reste à ce niveau, je ne pense pas. »