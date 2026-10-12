Il y a une formule que Flaiano n’a jamais écrite, mais qu’il aurait pu signer : la situation est grave, mais elle n’est pas sérieuse. Elle s’applique à la Juve de ces derniers jours, qui a trouvé son dernier point d’appui, paradoxal, en la personne d’un ailier kosovar au pied sûr ; un de ces joueurs qui compterait vraiment parmi les meilleurs du monde si l’on jouait au football sans cages. Avec tout le respect dû à Zhegrova, et ce respect est parfaitement sincère : si le salut technique d’une équipe qui s’appelle la Juventus repose sur ses dribbles et ses gestes, le problème, ce n’est pas lui. Le problème, c’est tout le reste.
Si la Juve dépend de Zhegrova, la situation est grave, mais elle n’est pas sérieuse
Car le paradoxe est là, et il arrache ce sourire amer qui accompagne depuis longtemps déjà le monde de la Juventus. Le paradoxe d’une équipe qui ne joue pas mal et qui a, statistiquement, presque tous les chiffres en sa faveur. Mais c’est aussi la seule équipe qui, sans mal jouer, ne sait décidément pas ce qu’est un but. Les chiffres face à Cagliari en sont une nouvelle démonstration en ce début de saison. Une anomalie statistique, presque une œuvre conceptuelle : la possession sans le but, le siège sans la brèche, l’effort sans fruit.
Elle a toujours le ballon. Parfois même, elle le garde trop. Elle encercle l’adversaire, le force à se retrancher dans sa surface, le cantonne dans sa moitié de terrain et récupère une quantité impressionnante de ballons. Et ensuite ? Ensuite, elle n’en tire rien. La récupération haute, qui devrait lancer une action fulgurante, devient le début d’une longue réflexion. On se déplace, on réfléchit, on ralentit, on attend que l’adversaire ait tout le temps de se réorganiser. Quand on se décide enfin à frapper, il y a neuf ou dix joueurs devant et zéro mètre carré d’espace. La surface de réparation se transforme en rame de métro à l’heure de pointe : tout le monde est dedans, personne ne bouge et le ballon n’a nulle part où aller.
C’est un football à un seul rythme, lent et sans mordant. Or le mordant, dans ce métier, n’est pas un défaut de caractère, mais une qualité technique : c’est la première passe verticale, l’appel avant que la défense ne reprenne son souffle, le tir tenté quand il y a tout juste la place de le prendre, le fait d’aller face à face avec Yerry Mina sans que ton entraîneur le fasse ensuite. La Juventus, elle, fait preuve d’une courtoisie presque diplomatique : elle prépare, peaufine et laisse à l’adversaire le temps nécessaire pour réfléchir à sa réponse.
Et au milieu de cette lenteur, il y a Kolo Muani, un avant-centre à qui ce jeu ne convient pas. Il lui faudrait des espaces, des contre-attaques, du champ libre devant lui : tout ce qui avait fait sa force à Francfort et tout ce que le système, ici, lui refuse d’emblée. C’est un lanceur de javelot appelé à concourir dans une chambre d’hôtel. Alors il ne frappe jamais, s’assombrit et, même quand une bonne occasion se présente, il envoie le ballon sur la barre transversale à zéro mètre, réduisant à néant ce qu’il avait obtenu peu auparavant au prix d’énormes efforts : son premier but de la saison. Bref, un avant-centre voulu et payé, alors que l’on savait dès l’été quel type de football serait pratiqué avec Luciano Spalletti. Grave, mais pas sérieux. Encore une fois.
Et voilà qu’entrent en scène les deux seuls qui semblent posséder ce qui manque à tous les autres : Zhegrova et Alajbegovic. Les seuls à avoir vraiment du ballon ; les seuls capables d’éliminer leur adversaire et de créer une supériorité là où le scénario ne la prévoit pas. À Turin, affirmer qu’une équipe avec une telle histoire ne peut se passer d’eux semble relever de l’hérésie. Pourtant, c’est le cas, non par caprice de l’entraîneur, mais parce que les faits le démontrent : lorsqu’il faut pénétrer dans le bloc bas adverse, il faut quelqu’un pour faire la différence d’un dribble, car les combinaisons sophistiquées tournent court, elles aussi, en raison de la pauvreté technique de tout le reste.
Face à Sassuolo, on l’a vu : dès son entrée en jeu, Zhegrova a changé le rythme et le cours du match. Hier soir, contre Cagliari, la scène s’est répétée : le un-contre-un, la qualité qui rompt l’équilibre, le dribble comme ultime recours d’un système qui semble vraiment manquer de ressources techniques propres. Ça fonctionne, certes. Mais le paradoxe demeure : si toute ta stratégie offensive se résume à espérer qu’Edon Zhegrova invente quelque chose, tu n’as fait que déplacer le problème. Dès qu’il entre, tout le monde s’en remet à ses un-contre-un, en se déchargeant de ses responsabilités. C’est aussi l’image du moment.
Et c’est là que la crise tourne à la comédie : la Juve n’est pas une équipe sans idées, c’est une équipe qui n’en a qu’une. Un football de syndics de copropriété dans une ville qui, pendant des décennies, a exigé des chefs de guerre. Quand la qualité manque, on compense par l’intensité, les transitions, la faim, l’envie d’apporter « autre chose » quand on trouve peu de solutions sur le terrain. La Juve a choisi de compenser ce manque par le jeu de passes, autrement dit par la seule chose qui exige de la qualité.
Inquiétant, donc, ce début de saison où la Juventus accuse déjà du retard dans une Serie A sans équipe intouchable. En revanche, difficile de prendre au sérieux les perspectives d’une équipe qui semble avoir oublié le principe le plus élémentaire du jeu : mettre le ballon dans le but. Tant qu’elle ne l’aura pas retrouvé, le destin de la Juve dépendra des pieds d’Edon Zhegrova et de Kerim Alajbegovic : un funambule dont l’« irrégularité » est le fil conducteur de la carrière, et un jeune à qui l’on demande de brûler les étapes. Ce qui en dit long sur le talent de chacun, et presque tout sur le reste.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles