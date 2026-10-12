Et au milieu de cette lenteur, il y a Kolo Muani, un avant-centre à qui ce jeu ne convient pas. Il lui faudrait des espaces, des contre-attaques, du champ libre devant lui : tout ce qui avait fait sa force à Francfort et tout ce que le système, ici, lui refuse d’emblée. C’est un lanceur de javelot appelé à concourir dans une chambre d’hôtel. Alors il ne frappe jamais, s’assombrit et, même quand une bonne occasion se présente, il envoie le ballon sur la barre transversale à zéro mètre, réduisant à néant ce qu’il avait obtenu peu auparavant au prix d’énormes efforts : son premier but de la saison. Bref, un avant-centre voulu et payé, alors que l’on savait dès l’été quel type de football serait pratiqué avec Luciano Spalletti. Grave, mais pas sérieux. Encore une fois.



