Lors du match avancé du vendredi de la septième journée du championnat de Serie B, l'Hellas Vérone de Marco Baroni et le Catanzaro de Giorgio Gorgone font match nul (2-2). Avec ce point, l'Hellas Vérone porte son total à 8 points au classement, tandis que le Catanzaro en compte désormais 4.





Pour les joueurs à domicile, c'est un demi-faux pas qui freine leur remontée vers le haut du classement. Pour les visiteurs, ce nul constitue une bouffée d'oxygène, surtout pour Gorgone, dont le poste aurait été sérieusement menacé en cas de défaite.













À ce stade, c'est en revanche Baroni qui pourrait être menacé. Selon Luca Cilli, qui l'écrit sur X, le Vérone va réfléchir à l'avenir de son entraîneur. Si le club devait envisager d'autres techniciens, Davide Ballardini et Paolo Zanetti feraient partie, entre autres, des profils susceptibles d'être pris en considération.



