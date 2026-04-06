Série B, résultats, buteurs et classement : Insigne porte encore Pescara

Après les matchs d'hier, la 33e journée de Serie B s'est achevée aujourd'hui avec les huit autres rencontres qui ont clôturé cette journée de championnat : des victoires importantes pour Venise dans la course à la promotion, ainsi que pour Pescara et la Sampdoria dans le bas du classement. L'équipe de Stroppa a remporté les trois points grâce à sa victoire 3-1 à domicile contre la Juve Stabia, elle s'est détachée de Frosinone – qui avait battu Padoue hier – et occupe désormais seule la première place avec 71 points, soit +3 sur les Giallazzurri. À la troisième place, on retrouve Monza qui, lors du match d'aujourd'hui, a fait match nul contre Catanzaro dans ce duel direct pour les barrages. Dans la zone de relégation, la Sampdoria remporte un match crucial contre Empoli et Pescara fait un bond en avant en se hissant à l'avant-dernière place, à deux points des barrages, dépassant d'un seul coup Reggiana et Spezia.



