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Parma Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Serie A, Torino-Monza EN DIRECT

Torino vs Monza
Torino
Monza
Serie A

Suivez avec nous en direct la 7e journée de Serie A.

Serie A, 7e journée

Torino-Monza 0-0

Buteurs :


Torino et Monza s’affrontent à 20 h 45 au stade olympique Grande Torino, en match avancé de la septième journée de Serie A, dans un contexte de grand enthousiasme pour les deux équipes.

Le Torino d’Ignazio Abate reste sur deux victoires consécutives : après son succès 2-1 face à l’Udinese, le club a dominé Parme 3-0 au Tardini, avec un Giovanni Simeone en vedette, auteur d’un doublé et dont le rendement est enfin à la hauteur des attentes.

Le Monza de l’ancien du Torino Ivan Juric peut, de son côté, se réjouir des performances de Gustavo Varela : l’attaquant de Monza a inscrit huit buts en sept matches entre la Serie A et la Coupe d’Italie, dont un doublé lors du 4-0 infligé à Cagliari lors de la dernière journée.


  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS

  • LA FEUILLE DE MATCH

    Torino-Monza 0-0

    Buteurs :


    TORINO (3-5-2) : Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Fitz-Jim, Vlasic, Mandragora, Cacciamani; Adams, Simeone. Entraîneur : Abate.


    MONZA (3-4-2-1) : Törnqvist; Lucchesi, Goglichidze, Carboni A.; Birindelli, Ondoa, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Mota; Varela. Entraîneur : Juric.

    Avertis :

    Expulsés :

    Passes décisives :

    Arbitre : Marchetti

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