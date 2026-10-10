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ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Serie A, Genoa-Fiorentina EN DIRECT

Genoa vs Fiorentina
Genoa
Fiorentina
Serie A

Suivez avec nous EN DIRECT la sixième journée de Serie A.

Serie A, 6e journée

Genoa-Fiorentina

Buteurs :


Après trois longues semaines de trêve internationale, la Serie A reprend avec le programme de la 6e journée au Stade Luigi Ferraris de Gênes, où à 15 heures le Genoa de Daniele De Rossi, toujours sans victoire en championnat, reçoit la Fiorentina de Paolo Vanoli, en reprise après le limogeage de Fabio Grosso. Les Ligures sont avant-derniers du classement, avec seulement un point pris jusqu'ici, tandis que les Viola en comptent quatre, mais restent malgré tout dans les bas-fonds du classement.


  • Les buts et les temps forts

  • LA FEUILLE DE MATCH

    Genoa-Fiorentina

    Buteurs :


    Genoa (3-5-2) : Bijlow ; Marcandalli, Ostigard, Vasquez ; Ehizibue, Frendrup, Amorim, Baldanzi, Ellertsson ; Osmajic, Vitinha. Entr. De Rossi


    Fiorentina (4-2-3-1) : De Gea ; Jimenez, Ranieri, Dragusin, Valdepenas ; Fagioli, Ndour ; Mastantuono, Goncalves, Njie ; Pellegrino. Entr. Vanoli


    Avertis :

    Expulsés :

    Arbitre : Maresca

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