Serie A, Genoa-Fiorentina EN DIRECT

Serie A, 6e journée

Genoa-Fiorentina

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Après trois longues semaines de trêve internationale, la Serie A reprend avec le programme de la 6e journée au Stade Luigi Ferraris de Gênes, où à 15 heures le Genoa de Daniele De Rossi, toujours sans victoire en championnat, reçoit la Fiorentina de Paolo Vanoli, en reprise après le limogeage de Fabio Grosso. Les Ligures sont avant-derniers du classement, avec seulement un point pris jusqu'ici, tandis que les Viola en comptent quatre, mais restent malgré tout dans les bas-fonds du classement.



