Serie A, Atalanta-Frosinone EN DIRECT

Serie A, 8e journée

Atalanta-Frosinone

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Dimanche à 15 h, la New Balance Arena de Bergame accueille le match entre l’Atalanta et Frosinone, pour le compte de la huitième journée de Serie A. Les locaux restent sur une cruelle déconvenue en Conference League contre l’Ajax, tandis que les visiteurs ont très bien commencé la saison. Maurizio Sarri cherche à renouer avec la victoire après deux défaites contre l’AC Milan et l’Ajax : son équipe, l’Atalanta, peine plus que prévu. Massimiliano Alvini réalise un excellent début de saison : Frosinone compte quatre victoires, un match nul et deux défaites en championnat. Antonio Raimondo y est aussi pour beaucoup, lui qui partage la tête du classement des buteurs avec Varela, de Monza.