Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Krstovic Atalanta VeneziaGetty Images
Traduit par

Serie A, Atalanta-Frosinone EN DIRECT

Atalanta Bergame vs Frosinone
Atalanta Bergame
Frosinone
Serie A

Suivez avec nous en direct la huitième journée de Serie A.

Serie A, 8e journée

Atalanta-Frosinone

Buteurs :


Dimanche à 15 h, la New Balance Arena de Bergame accueille le match entre l’Atalanta et Frosinone, pour le compte de la huitième journée de Serie A. Les locaux restent sur une cruelle déconvenue en Conference League contre l’Ajax, tandis que les visiteurs ont très bien commencé la saison. Maurizio Sarri cherche à renouer avec la victoire après deux défaites contre l’AC Milan et l’Ajax : son équipe, l’Atalanta, peine plus que prévu. Massimiliano Alvini réalise un excellent début de saison : Frosinone compte quatre victoires, un match nul et deux défaites en championnat. Antonio Raimondo y est aussi pour beaucoup, lui qui partage la tête du classement des buteurs avec Varela, de Monza.

  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS :

  • LA FEUILLE DE MATCH

    Atalanta-Frosinone

    Buteurs :

    ATALANTA (4-2-3-1) : Carnesecchi ; Bellanova, Kristensen, Obric, Bernasconi ; Pasalic, Ederson ; Zalewski, Elmas, Rowe ; Krstovic. Entr. Sarri
    FROSINONE (4-2-3-1) : Palmisani ; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia ; Calò, Masini ; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze ; Raimondo. Entr. Alvini

    Avertis :

    Expulsés :

    Passes décisives :

    Arbitre : Marinelli

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
ATA

ATA

Serie A

25 oct. 2026

FRC

FRC