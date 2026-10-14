Serie A, arbitres : Doveri pour Bologne-Inter, Massa pour Juventus-Lazio. Toutes les désignations

FROSINONE – SASSUOLO Vendredi 16/10 à 20 h 45
MARCHETTI
TRINCHIERI – LAUDATO
IV : MARIANI
VAR : DI PAOLO
AVAR : VOLPI
VENEZIA – NAPOLI Samedi 17/10 à 15 h 00
SACCHI J.L.
PALERMO – VECCHI
IV : CREZZINI
VAR : FABBRI
AVAR : SANTORO
BOLOGNE – INTER Samedi 17/10 à 18 h 00
DOVERI
ZINGARELLI – BERCIGLI
IV : DI MARCO
VAR : GARIGLIO
AVAR : PICCININI
ROMA – GENOA Samedi 17/10 à 20 h 45
ABISSO
TEGONI – MINIUTTI
IV : COLLU
VAR : PAIRETTO
AVAR : MASSIMI
UDINESE – LECCE Dimanche 18/10 à 12 h 30
GUIDA
DEI GIUDICI – MOKHTAR
IV : BONACINA
VAR : DI PAOLO
AVAR : BARONI
FIORENTINA – CÔME Dimanche 18/10 à 15 h 00
DI BELLO
BINDONI – MONACO
IV : MARCENARO
VAR : PATERNA
AVAR : PEZZUTO
AC MILAN – ATALANTA Dimanche 18/10 à 18 h 00
CHIFFI
MONDIN – YOSHIKAWA
IV : SOZZA
VAR : CAMPLONE
AVAR : PRONTERA
JUVENTUS – LAZIO Dimanche 18/10 à 20 h 45
MASSA
ALASSIO – BERTI
IV : MARESCA
VAR : MERAVIGLIA
AVAR : AURELIANO
MONZA – CAGLIARI Lundi 19/10 à 18 h 30
CALZAVARA
PERROTTI – SCATRAGLI
IV : PAIRETTO
VAR : AURELIANO
AVAR : DI VUOLO
PARMA – TORINO Lundi 19/10 à 20 h 45
AYROLDI
COLAROSSI – RINALDI
IV : ARENA
VAR : DIONISI
AVAR : MERAVIGLIA