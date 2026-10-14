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Daniele DoveriGetty
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Serie A, arbitres : Doveri pour Bologne-Inter, Massa pour Juventus-Lazio. Toutes les désignations

Serie A

Programme et arbitres de la septième journée de Serie A

Voici les désignations arbitrales pour la septième journée de Serie A, programmée de vendredi à lundi. Pour le match de l’Inter, championne d’Italie et en tête du classement avec la Lazio, sur la pelouse de Bologne, Doveri a été choisi, avec Gariglio à la VAR. Une affiche de choc attend l’autre coleader : Massa a été désigné pour Juventus-Lazio, avec Meraviglia à la VAR. AS Rome-Genoa sera arbitré par Abisso, tandis que Chiffi a été choisi pour AC Milan-Atalanta.



Voici la liste complète des désignations


  • FROSINONE – SASSUOLO Vendredi 16/10 à 20 h 45

    MARCHETTI

    TRINCHIERI – LAUDATO

    IV : MARIANI

    VAR : DI PAOLO

    AVAR : VOLPI


    VENEZIA – NAPOLI Samedi 17/10 à 15 h 00

    SACCHI J.L.

    PALERMO – VECCHI

    IV : CREZZINI

    VAR : FABBRI

    AVAR : SANTORO


    BOLOGNE – INTER Samedi 17/10 à 18 h 00

    DOVERI

    ZINGARELLI – BERCIGLI

    IV : DI MARCO

    VAR : GARIGLIO

    AVAR : PICCININI


    ROMA – GENOA Samedi 17/10 à 20 h 45

    ABISSO

    TEGONI – MINIUTTI

    IV : COLLU

    VAR : PAIRETTO

    AVAR : MASSIMI


    UDINESE – LECCE Dimanche 18/10 à 12 h 30

    GUIDA

    DEI GIUDICI – MOKHTAR

    IV : BONACINA

    VAR : DI PAOLO

    AVAR : BARONI


    FIORENTINA – CÔME Dimanche 18/10 à 15 h 00

    DI BELLO

    BINDONI – MONACO

    IV : MARCENARO

    VAR : PATERNA

    AVAR : PEZZUTO


    AC MILAN – ATALANTA Dimanche 18/10 à 18 h 00

    CHIFFI

    MONDIN – YOSHIKAWA

    IV : SOZZA

    VAR : CAMPLONE

    AVAR : PRONTERA


    JUVENTUS – LAZIO Dimanche 18/10 à 20 h 45

    MASSA

    ALASSIO – BERTI

    IV : MARESCA

    VAR : MERAVIGLIA

    AVAR : AURELIANO


    MONZA – CAGLIARI Lundi 19/10 à 18 h 30

    CALZAVARA

    PERROTTI – SCATRAGLI

    IV : PAIRETTO

    VAR : AURELIANO

    AVAR : DI VUOLO


    PARMA – TORINO Lundi 19/10 à 20 h 45

    AYROLDI

    COLAROSSI – RINALDI

    IV : ARENA

    VAR : DIONISI

    AVAR : MERAVIGLIA



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