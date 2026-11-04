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ChiffiGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Serie A, arbitres : Chiffi pour Inter-Côme, Colombo pour la Fiorentina-Juventus. Toutes les désignations

Serie A
Inter vs Como
Inter
Como

Toutes les désignations arbitrales de la 11e journée de Serie A

Prochains matchs
INT

INT

Serie A

08 nov. 2026

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Inter-Como, comptant pour la 11e journée de Serie A et prévu dimanche 8 novembre à 18 h, sera arbitré par Chiffi, avec Paterna à la VAR. Napoli-Lazio, dimanche à 12 h 30, sera dirigé par Pairetto, avec Aureliano à la VAR. Roma-Sassuolo (samedi à 20 h 45) sera arbitré par Di Bello (Pezzuto à la VAR), tandis que Massa officiera à Marassi pour Genoa-Milan, dimanche à 15 h (Camplone à la VAR). Fiorentina-Juventus, dimanche à 20 h 45, a quant à lui été confié à Colombo.

  • Voici les désignations arbitrales complètes :

    Vendredi 6/11, à 20 h 45

    VENEZIA – UDINESE : SACCHI J.L.

    IMPERIALE – MONDIN

    IV : BONACINA

    VAR : GARIGLIO

    AVAR : PEZZUTO

    Samedi 7/11

    À 15 h, CAGLIARI – FROSINONE : AYROLDI

    MORO – COLAIANNI

    IV : PERRI

    VAR : MARINI

    AVAR : PRONTERA

    À 15 h, TORINO – LECCE : FELICIANI

    COSTANZO – GARZELLI

    IV : CALZAVARA

    VAR : MAZZOLENI

    AVAR : CAMPLONE

    À 18 h, PARME – BOLOGNE : ZUFFERLI

    TRINCHIERI – CHIAVAROLI

    IV : ARENA

    VAR : MERAVIGLIA

    AVAR : GHERSINI

    À 20 h 45, ROMA – SASSUOLO : DI BELLO

    PERETTI – SCATRAGLI

    IV : ABISSO

    VAR : PEZZUTO

    AVAR : GUIDA

    Dimanche 8/11

    À 12 h 30, NAPOLI – LAZIO : PAIRETTO

    TEGONI – PERROTTI

    IV : MARINELLI

    VAR : AURELIANO

    AVAR : MAZZOLENI

    À 15 h, GENOA – AC MILAN : MASSA

    ALASSIO – ROSSI L.

    IV : DOVERI

    VAR : CAMPLONE

    AVAR : MARINI

    À 15 h, MONZA – ATALANTA : ALLEGRETTA

    VECCHI – BARONE

    IV : SOZZA

    VAR : LA PENNA

    AVAR : FABBRI

    À 18 h, INTER – CÔME : CHIFFI

    COLAROSSI – BAHRI

    IV : MARCENARO

    VAR : PATERNA

    AVAR : GARIGLIO

    À 20 h 45, FIORENTINA – JUVENTUS : COLOMBO

    BACCINI – CECCON

    IV : MARESCA

    VAR : DI PAOLO

    AVAR : MERAVIGLIA

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Prochains matchs
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Serie A

08 nov. 2026

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