Inter-Como, comptant pour la 11e journée de Serie A et prévu dimanche 8 novembre à 18 h, sera arbitré par Chiffi, avec Paterna à la VAR. Napoli-Lazio, dimanche à 12 h 30, sera dirigé par Pairetto, avec Aureliano à la VAR. Roma-Sassuolo (samedi à 20 h 45) sera arbitré par Di Bello (Pezzuto à la VAR), tandis que Massa officiera à Marassi pour Genoa-Milan, dimanche à 15 h (Camplone à la VAR). Fiorentina-Juventus, dimanche à 20 h 45, a quant à lui été confié à Colombo.
Serie A, arbitres : Chiffi pour Inter-Côme, Colombo pour la Fiorentina-Juventus. Toutes les désignations
Voici les désignations arbitrales complètes :
Vendredi 6/11, à 20 h 45
VENEZIA – UDINESE : SACCHI J.L.
IMPERIALE – MONDIN
IV : BONACINA
VAR : GARIGLIO
AVAR : PEZZUTO
Samedi 7/11
À 15 h, CAGLIARI – FROSINONE : AYROLDI
MORO – COLAIANNI
IV : PERRI
VAR : MARINI
AVAR : PRONTERA
À 15 h, TORINO – LECCE : FELICIANI
COSTANZO – GARZELLI
IV : CALZAVARA
VAR : MAZZOLENI
AVAR : CAMPLONE
À 18 h, PARME – BOLOGNE : ZUFFERLI
TRINCHIERI – CHIAVAROLI
IV : ARENA
VAR : MERAVIGLIA
AVAR : GHERSINI
À 20 h 45, ROMA – SASSUOLO : DI BELLO
PERETTI – SCATRAGLI
IV : ABISSO
VAR : PEZZUTO
AVAR : GUIDA
Dimanche 8/11
À 12 h 30, NAPOLI – LAZIO : PAIRETTO
TEGONI – PERROTTI
IV : MARINELLI
VAR : AURELIANO
AVAR : MAZZOLENI
À 15 h, GENOA – AC MILAN : MASSA
ALASSIO – ROSSI L.
IV : DOVERI
VAR : CAMPLONE
AVAR : MARINI
À 15 h, MONZA – ATALANTA : ALLEGRETTA
VECCHI – BARONE
IV : SOZZA
VAR : LA PENNA
AVAR : FABBRI
À 18 h, INTER – CÔME : CHIFFI
COLAROSSI – BAHRI
IV : MARCENARO
VAR : PATERNA
AVAR : GARIGLIO
À 20 h 45, FIORENTINA – JUVENTUS : COLOMBO
BACCINI – CECCON
IV : MARESCA
VAR : DI PAOLO
AVAR : MERAVIGLIA
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