Selon le journal allemand Bild, un journaliste a pénétré dans le vestiaire de l’équipe du Brésil, au stade de la Coupe du monde dans le New Jersey, deux heures après le coup de sifflet final. Il y a découvert des notes tactiques abandonnées par Carlo Ancelotti, destinées à préparer d’éventuelles tirs au but, et qui ont finalement atterri à la poubelle.

Le journal révèle qu’Ancelotti a méticuleusement préparé ses joueurs à une éventuelle séance de tirs au but, précisant notamment les angles probables de tir des joueurs norvégiens ; un second document analysait le comportement du gardien norvégien Orian Neland (35 ans) lors des tirs au but.

Le document précisait : « Il se jette toujours au sol et ne parvient pas à atteindre les ballons de hauteur moyenne. »

Ces indications n’ont toutefois pas suffi : le Brésilien Bruno Guimarães (28 ans) a manqué un penalty à la 14^e minute. Si la Seleção avait ouvert le score sans encaisser, la rencontre aurait pu prendre une autre tournure.

Avant la rencontre, Ancelotti avait également briefé ses joueurs dans les vestiaires sur la manière de gérer des situations spécifiques, notamment les corners. Par exemple, Ryan (19 ans) avait pour mission de marquer l’attaquant norvégien Erling Haaland (25 ans), auteur des deux buts de son équipe lors du huitième de finale.

Selon le journal Bild, « ces consignes, affichées sur un tableau dans le vestiaire, n’ont finalement servi à rien ».

Lire aussi : Photo : Lamine Yamal n'oublie pas le Maroc