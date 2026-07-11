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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Selon des notes manuscrites ayant fuité, Erling Haaland aurait écarté la stratégie d’Ancelotti

Brésil vs Norvège
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Norvège vs Angleterre
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C. Ancelotti
E. Haaland
A. Becker
M. Oedegaard
Brésil
Norvège
É.-U.
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Italie

Allison se prépare pour les tirs au but… et garde un œil sur la star de Manchester City.

Selon le journal allemand Bild, des documents tactiques préparés par le sélectionneur Carlo Ancelotti pour affronter la Norvège ont été retrouvés dans le vestiaire du Brésil après l’élimination des Auriverde au premier tour de la Coupe du monde 2026. notamment des notes tactiques préparées par l’entraîneur Carlo Ancelotti en vue du match contre la Norvège, qui comprenaient des consignes spécifiques concernant les tirs au but et la surveillance d’Erling Haaland, mais qui n’ont pas empêché la « Seleção » de voir son parcours s’arrêter en huitièmes de finale.

Malgré un optimisme affiché chez les Brésiliens, désireux de reconquérir un titre mondial qui leur échappe depuis 2002 sous la houlette d’Ancelotti, les coéquipiers de Vinícius Júnior et Neymar ont rapidement perdu le contrôle de la rencontre après que Erling Haaland les a surpris en inscrivant un doublé, bouleversant ainsi tous leurs plans et contraignant le quintuple champion du monde à s’incliner 2-1.

  • Des ajustements tactiques à oublier

    Selon le journal allemand Bild, un journaliste a pénétré dans le vestiaire de l’équipe du Brésil, au stade de la Coupe du monde dans le New Jersey, deux heures après le coup de sifflet final. Il y a découvert des notes tactiques abandonnées par Carlo Ancelotti, destinées à préparer d’éventuelles tirs au but, et qui ont finalement atterri à la poubelle.

    Le journal révèle qu’Ancelotti a méticuleusement préparé ses joueurs à une éventuelle séance de tirs au but, précisant notamment les angles probables de tir des joueurs norvégiens ; un second document analysait le comportement du gardien norvégien Orian Neland (35 ans) lors des tirs au but.

    Le document précisait : « Il se jette toujours au sol et ne parvient pas à atteindre les ballons de hauteur moyenne. »

    Ces indications n’ont toutefois pas suffi : le Brésilien Bruno Guimarães (28 ans) a manqué un penalty à la 14^e minute. Si la Seleção avait ouvert le score sans encaisser, la rencontre aurait pu prendre une autre tournure.

    Avant la rencontre, Ancelotti avait également briefé ses joueurs dans les vestiaires sur la manière de gérer des situations spécifiques, notamment les corners. Par exemple, Ryan (19 ans) avait pour mission de marquer l’attaquant norvégien Erling Haaland (25 ans), auteur des deux buts de son équipe lors du huitième de finale.

    Selon le journal Bild, « ces consignes, affichées sur un tableau dans le vestiaire, n’ont finalement servi à rien ».

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  • Une analyse minutieuse… balayée d’un revers de vent !

    Selon The Athletic, qui a étudié l’article de Bild sur le plan brésilien des tirs au but, le staff technique a collecté des données très précises sur les tireurs norvégiens. L’équipe n’a pas seulement noté les noms des tireurs : elle a aussi classé chaque joueur selon son pied fort (droitier ou gaucher), tout en consignant des observations précises sur sa technique : tendance à marquer en force, à utiliser l’intérieur du pied, à lever ou à raser le ballon, ou encore à effectuer une pause dans sa course d’élan.

    La feuille de notes manuscrites employait même le terme « cruzado », indiquant que le joueur tend à tirer vers le coin opposé à son pied fort, une tendance observée chez plusieurs Norvégiens.

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  • La décision est entre les mains d’Alisson… Haaland, l’énigme.

    Contrairement à d’autres sélections, les consignes ne prescrivaient pas à Allison de plonger à droite ou à gauche ; elles lui fournissaient des indications pour l’aider à décider en fonction de la façon dont l’attaquant s’approchait du ballon et de ses appuis au moment de la frappe.

    Quant à Erling Haaland, le document lui accordait une attention particulière en raison de la difficulté à anticiper ses tirs. Elle rappelait que l’attaquant de Manchester City dispose de plusieurs techniques : il peut frapper fort vers le coin opposé ou, au contraire, ralentir ses derniers appuis pour lire le mouvement du gardien et placer le ballon du côté opposé.

    Selon The Athletic, ses statistiques confirment cette difficulté : depuis son arrivée à Manchester City, il a tiré 34 penalties avec son club et en sélection, soit 17 à gauche et 17 à droite du gardien, rendant vaine toute stratégie basée uniquement sur la direction.

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  • Que fait Odegaard ?

    Le document souligne que Martin Ødegaard ajuste sa frappe selon sa course d’élan : lorsqu’il prend de l’élan sur une longue distance, il privilégie naturellement une frappe du pied dans le prolongement de son corps, vers le coin opposé, en revanche, lorsqu’il aborde le ballon en quelques foulées saccadées, il opte le plus souvent pour un tir à l’intérieur du pied vers le coin opposé.

    Malgré cette analyse approfondie, The Athletic conclut que des joueurs du calibre d’Haaland demeurent imprévisibles. Le gardien doit donc combiner préparation vidéo et intuition au moment du tir, car si ces détails peuvent faire la différence sur une seule tentative, ils n’offrent aucune garantie face à de tels tireurs.

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