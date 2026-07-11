Selon le journal allemand Bild, des documents tactiques préparés par le sélectionneur Carlo Ancelotti pour affronter la Norvège ont été retrouvés dans le vestiaire du Brésil après l’élimination des Auriverde au premier tour de la Coupe du monde 2026. notamment des notes tactiques préparées par l’entraîneur Carlo Ancelotti en vue du match contre la Norvège, qui comprenaient des consignes spécifiques concernant les tirs au but et la surveillance d’Erling Haaland, mais qui n’ont pas empêché la « Seleção » de voir son parcours s’arrêter en huitièmes de finale.
Malgré un optimisme affiché chez les Brésiliens, désireux de reconquérir un titre mondial qui leur échappe depuis 2002 sous la houlette d’Ancelotti, les coéquipiers de Vinícius Júnior et Neymar ont rapidement perdu le contrôle de la rencontre après que Erling Haaland les a surpris en inscrivant un doublé, bouleversant ainsi tous leurs plans et contraignant le quintuple champion du monde à s’incliner 2-1.