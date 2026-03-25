Le FC Schalke 04 pourrait bien se voir offrir une maigre consolation si la montée tant espérée ne se concrétisait pas cette saison non plus. En effet, selon un article du Sport Bild, les dirigeants des « Königsblauen » pensent qu'Edin Dzeko pourrait prolonger sa carrière d'un an s'il restait en 2e Bundesliga.
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Schalke 04 : une remontée en Bundesliga aurait-elle un effet secondaire fâcheux lié à Dzeko ?
Selon cette information, le Bosnien prévoit de mettre un terme à sa carrière sur une note positive, comme une montée en première division. Cela signifie donc que si Schalke évolue en deuxième division lors de la saison 2026/2027, les chances de voir Dzeko rester une saison de plus augmentent, même si l'attaquant n'a actuellement un contrat que jusqu'à la fin de la saison.
Le joueur de 40 ans avait rejoint le club de Gelsenkirchen pendant la trêve hivernale et s'était rapidement imposé comme un pilier de l'attaque de l'équipe de l'entraîneur Miron Muslic, avec six buts et trois passes décisives en huit matchs.
Une course serrée pour la montée
Pour l'instant, la montée des « Knappen » est loin d'être acquise. Certes, Schalke est en tête du classement avec 52 points en 27 matchs, mais son avance sur le SV Elversberg, deuxième, n'est que d'un point. Derrière, le SC Paderborn, à égalité de points, se tient prêt en troisième position. De plus, le SV Darmstadt 98 (4e avec 50 points) et Hanovre 96 (5e avec 49 points) ont eux aussi leur mot à dire.
Même sans promotion avec Schalke, Dzeko peut se prévaloir d’une carrière mouvementée et surtout couronnée de succès. Après s’être révélé au VfL Wolfsburg, il a rejoint Manchester City en 2011 pour 37 millions d’euros. Il a quitté l'Angleterre en 2015, d'abord en prêt puis définitivement, pour rejoindre l'AS Rome, où il a marqué des buts jusqu'en 2021. Après la Roma, il a rejoint l'Inter Milan, avant de répondre à l'appel de Fenerbahçe en Turquie en 2023. L'été dernier, il a de nouveau signé en Italie, à l'AC Florence.
Au cours de sa carrière, il a disputé un total de 864 matchs officiels, marquant 377 buts et délivrant 156 passes décisives. C'est lors de ses 260 apparitions avec l'AS Rome qu'il a inscrit le plus grand nombre de points (173).
Outre un titre de champion d'Allemagne et deux titres de champion d'Angleterre, il a également remporté une fois la FA Cup et la League Cup, ainsi que deux fois la Coppa Italia.
Les statistiques d'Edin Dzeko à Schalke
Jeux
8
Buts
6
Passes décisives
3
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
1