Schalke 04 : une remontée en Bundesliga aurait-elle un effet secondaire fâcheux lié à Dzeko ?

Selon cette information, le Bosnien prévoit de mettre un terme à sa carrière sur une note positive, comme une montée en première division. Cela signifie donc que si Schalke évolue en deuxième division lors de la saison 2026/2027, les chances de voir Dzeko rester une saison de plus augmentent, même si l'attaquant n'a actuellement un contrat que jusqu'à la fin de la saison.

Le joueur de 40 ans avait rejoint le club de Gelsenkirchen pendant la trêve hivernale et s'était rapidement imposé comme un pilier de l'attaque de l'équipe de l'entraîneur Miron Muslic, avec six buts et trois passes décisives en huit matchs.