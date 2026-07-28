Selon la presse anglaise, Savinho est évalué à 55 millions d’euros par Manchester City. Trop pour l’AC Milan, qui cherche un joueur avec ses caractéristiques, mais n’a pas le budget pour satisfaire les exigences des Anglais. Tottenham s’intéresse de près à lui, le club étant en train de renouveler son attaque et disposant d’arguments pour convaincre Manchester City.