Un avenir loin de Manchester City pour Savinho. Comme le rapporte Fabrizio Romano, Manchester City a communiqué à son entourage qu'il ne comptait pas sur lui. Arrivé en 2014 de Gérone via Troyes, deux clubs contrôlés par le City Group, le Brésilien né en 2004 a marqué 7 buts et délivré 16 passes décisives en 84 matches avec l'équipe entraînée jusqu'en juin par Guardiola.
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Savinho plaît à l’AC Milan : le joueur veut quitter Manchester City
Trop coûteux pour l’AC Milan
Selon la presse anglaise, Savinho est évalué à 55 millions d’euros par Manchester City. Trop pour l’AC Milan, qui cherche un joueur avec ses caractéristiques, mais n’a pas le budget pour satisfaire les exigences des Anglais. Tottenham s’intéresse de près à lui, le club étant en train de renouveler son attaque et disposant d’arguments pour convaincre Manchester City.
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