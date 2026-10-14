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US Sassuolo v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Sassuolo : grave blessure pour Fedde Leysen, le bulletin médical

Sassuolo
F. Leysen
Serie A

Blessure pour le joueur de Sassuolo

Du côté de Sassuolo, grave blessure pour Fedde Leysen, comme l’indique le bulletin officiel du club : « L’U.S. Sassuolo Calcio annonce qu’à la suite de la blessure contractée lors du match Sassuolo-AC Milan du dimanche 11 octobre, le joueur Fedde Leysen a passé des examens complémentaires qui ont révélé une lésion du ligament croisé antérieur de la jambe gauche. La blessure du défenseur sera réévaluée dans les prochains jours afin de déterminer la marche à suivre pour l’intervention et la phase de récupération. »

  • Une intervention chirurgicale de reconstruction du ligament sera nécessaire, suivie d’une période d’indisponibilité de plusieurs mois.

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