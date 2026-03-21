Goal.com
En direct
Juventus FC v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduit par

Sassuolo, Berardi se montre catégorique : « On parle de Scansuolo… Ça ne nous intéresse pas »

Les déclarations du capitaine des Neroverdi après le match nul obtenu sur le terrain de la Juventus.

Le capitaine de Sassuolo, Domenico Berardi, s'est exprimé sur DAZN après le match nul 1-1 obtenu sur le terrain de laJuventus, rencontre comptant pour la 30e journée du championnat de Serie A : « À chaque match, nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes. Les gens parlent trop : Scansuolo... mais ça ne nous intéresse pas. Parfois, on atteint le résultat escompté, parfois non : aujourd’hui, on y est parvenus et on est contents du match qu’on a fait. »

  • L'OBJECTIF DES 50 POINTS ?

    Berardi fixe ensuite l'objectif pour cette fin de saison : « Absolument. Chaque fois que nous entrons sur le terrain, nous visons les 3 points, puis il y a les adversaires. Nous voulons atteindre les 50 points, voire plus. Quoi qu'il en soit, nous réalisons un excellent championnat. »

    • Publicité

  • L'ITALIE

    Enfin, un grand coup de pouce à l'équipe d'Italie de Gennaro Gattuso : « Ce seront deux matchs difficiles, mais je suis convaincu que les garçons donneront tout pour se qualifier pour la Coupe du monde. Le maillot bleu ? Il occupe toujours une place particulière dans mon cœur et je donnerai toujours le meilleur de moi-même. »

Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Genoa crest
Genoa
GEN