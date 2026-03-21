Sassuolo, Berardi se montre catégorique : « On parle de Scansuolo… Ça ne nous intéresse pas »

Le capitaine de Sassuolo, Domenico Berardi, s'est exprimé sur DAZN après le match nul 1-1 obtenu sur le terrain de laJuventus, rencontre comptant pour la 30e journée du championnat de Serie A : « À chaque match, nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes. Les gens parlent trop : Scansuolo... mais ça ne nous intéresse pas. Parfois, on atteint le résultat escompté, parfois non : aujourd’hui, on y est parvenus et on est contents du match qu’on a fait. »