Le capitaine de Sassuolo, Domenico Berardi, s'est exprimé sur DAZN après le match nul 1-1 obtenu sur le terrain de laJuventus, rencontre comptant pour la 30e journée du championnat de Serie A : « À chaque match, nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes. Les gens parlent trop : Scansuolo... mais ça ne nous intéresse pas. Parfois, on atteint le résultat escompté, parfois non : aujourd’hui, on y est parvenus et on est contents du match qu’on a fait. »
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Sassuolo, Berardi se montre catégorique : « On parle de Scansuolo… Ça ne nous intéresse pas »
L'OBJECTIF DES 50 POINTS ?
Berardi fixe ensuite l'objectif pour cette fin de saison : « Absolument. Chaque fois que nous entrons sur le terrain, nous visons les 3 points, puis il y a les adversaires. Nous voulons atteindre les 50 points, voire plus. Quoi qu'il en soit, nous réalisons un excellent championnat. »
L'ITALIE
Enfin, un grand coup de pouce à l'équipe d'Italie de Gennaro Gattuso : « Ce seront deux matchs difficiles, mais je suis convaincu que les garçons donneront tout pour se qualifier pour la Coupe du monde. Le maillot bleu ? Il occupe toujours une place particulière dans mon cœur et je donnerai toujours le meilleur de moi-même. »
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