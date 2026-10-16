Alberto Aquilani, entraîneur de Sassuolo, s’est exprimé au micro de DAZN après la défaite 4-2 sur le terrain de Frosinone, lors du match avancé du vendredi comptant pour la septième journée de Serie A : « Quand on commet certaines erreurs, tout devient plus difficile. Cela fait partie du jeu, mais quand cela relève de la négligence, il faut y mettre un terme, car ce sont des erreurs évitables et, ensuite, tout se complique. »
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Sassuolo, Aquilani : « Muric ? Je ne tirerais pas déjà de conclusions »
Sur Muric : « Si je lui ferai encore confiance ? Difficile à dire pour l’instant, j’ai une grande confiance en lui et en mes joueurs. Une erreur, ça peut arriver, je ne tirerais pas déjà de conclusions », rapporte TMW. « Évidemment, il faut s’améliorer, mais ne jetons la pierre à personne. »
Sur Berardi : « Toujours aussi central pour Sassuolo ? Oui, sans aucun doute. Pour nous, c’est un joueur essentiel, qui entraîne l’équipe dans son sillage et connaît certains de ses rouages. »
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