Sassuolo, Aquilani : « Muric ? Je ne tirerais pas déjà de conclusions »

Sur Muric : « Si je lui ferai encore confiance ? Difficile à dire pour l’instant, j’ai une grande confiance en lui et en mes joueurs. Une erreur, ça peut arriver, je ne tirerais pas déjà de conclusions », rapporte TMW. « Évidemment, il faut s’améliorer, mais ne jetons la pierre à personne. »





Sur Berardi : « Toujours aussi central pour Sassuolo ? Oui, sans aucun doute. Pour nous, c’est un joueur essentiel, qui entraîne l’équipe dans son sillage et connaît certains de ses rouages. »











