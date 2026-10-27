Alberto Aquilani, entraîneur de Sassuolo, s'exprime en conférence de presse après la défaite à domicile face à la Lazio (6-2).





« C'est tout à fait vrai, mais les autres ont aussi le ballon de temps en temps, et ça ne va pas. Il n'y a pas grand-chose à dire, il faut présenter des excuses. Il nous manque cette volonté de défendre avec hargne », rapporte TMW.





« Le problème peut être mental, tactique, individuel ou collectif. Nous avons perdu deux joueurs importants, mais si je venais ici chercher ces excuses, je serais un bien petit homme, et vous ne m'entendrez jamais dire de telles choses. »