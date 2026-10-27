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Como 1907 v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Sassuolo, Aquilani : « Il faut présenter des excuses. Il manque la volonté de défendre avec hargne. »

Sassuolo vs Lazio Rome
Sassuolo
Lazio Rome
Serie A

L’entraîneur s’exprime après la lourde défaite contre la Lazio

Alberto Aquilani, entraîneur de Sassuolo, s'exprime en conférence de presse après la défaite à domicile face à la Lazio (6-2).


« C'est tout à fait vrai, mais les autres ont aussi le ballon de temps en temps, et ça ne va pas. Il n'y a pas grand-chose à dire, il faut présenter des excuses. Il nous manque cette volonté de défendre avec hargne », rapporte TMW.


« Le problème peut être mental, tactique, individuel ou collectif. Nous avons perdu deux joueurs importants, mais si je venais ici chercher ces excuses, je serais un bien petit homme, et vous ne m'entendrez jamais dire de telles choses. »

  • « On ne filtre pas assez, on ne sent pas venir le danger. On se dit que, de toute façon, quand on a le ballon, on est dangereux, et c’est une limite. »


    « Matic a 39 ans et il faut parfois envisager qu’il ne soit pas là. Aujourd’hui, il avait un problème, mais il faut aussi envisager que quelqu’un d’autre joue de temps en temps. Lipani et Bakola ont du potentiel, mais ils doivent progresser. »

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