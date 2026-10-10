Samuele Inacio : après la déception en équipe nationale, il marque dans la « Serie D » allemande

Samuele Inacio avait quitté le rassemblement de l’Italie avec un voile de déception et, peut-être, aussi avec une pointe de colère, pour ne pas avoir joué la moindre minute lors des quatre matches disputés par l’Italie de Roberto Mancini contre la Belgique, la Turquie (deux fois) et la France. Après avoir effectué ses débuts en juin contre le Luxembourg avec Silvio Baldini sur le banc, même si ce n’était que pour une minute plus le temps additionnel, le joueur né en 2008 à Bergame espérait avoir au moins une occasion cette fois aussi.





De retour à Dortmund, Inacio n’a pas joué lors du match nul 2-2 du Borussia Dortmund entraîné par Nico Kovac vendredi soir contre le Werder Brême : pour Inacio, 90 minutes sur le banc et un bilan de la saison avec Dortmund bloqué à 3 apparitions et 2 buts (tous deux en Coupe d’Allemagne).