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Mohamed Salah Trabzonspor 2026 unveilingGetty

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Salah dans un long entretien : Szoboszlai impressionné, et voici mon rêve avec Trabzon

FEATURES
M. Salah
Trabzonspor vs Genclerbirligi
Trabzonspor
Genclerbirligi
Super Lig
Égypte
Turquie

La star égyptienne s'exprime dans toutes les directions

La star égyptienne Mohamed Salah a affirmé que son transfert à Trabzonspor visait à relever un nouveau défi après un parcours exceptionnel avec Liverpool, insistant sur le fait que son ambition n'a pas changé malgré tous les titres et records qu'il a accumulés, et que son objectif principal est de mener l'équipe à la conquête de trophées, notamment sur la scène européenne.

Dans son premier long entretien accordé à la chaîne officielle du club de Trabzonspor sur YouTube, Salah a évoqué les raisons de son choix pour le club turc et l'accueil des supporters, qu'il a qualifié d'incroyable. Il est également revenu sur les souvenirs de son enfance difficile, a dévoilé sa relation avec Liverpool et adressé des messages aux supporters de son nouveau club.

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  • L'ambition est le secret de la longévité

    Mohamed Salah a entamé son intervention en soulignant que la motivation et l'ambition avaient été les facteurs les plus importants de sa carrière footballistique, expliquant qu'il avait appris dès son plus jeune âge que le succès ne peut être atteint sans une motivation permanente.

    La star égyptienne a déclaré avoir beaucoup accompli au cours des dernières années, mais qu'elle cherchait un nouveau défi susceptible de la pousser à continuer de progresser, ce qu'elle a trouvé dans le projet de Trabzonspor, exprimant son espoir de remporter des titres, au premier rang desquels une compétition européenne, tout en jouant la course au titre de champion.

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  • Qu'a-t-il fait après l'appel de Trabzon ?

    Salah a révélé sa première réaction lorsqu'il a appris l'intérêt de Trabzonspor pour son recrutement, affirmant qu'il s'était mis directement à la recherche d'informations sur la ville et sur ses meilleurs endroits.

    Il a expliqué avoir déjà évolué dans des villes passionnées de football, comme Liverpool et la Fiorentina, et estime que les clubs situés dans des villes qui vivent au rythme du football bénéficient d'une atmosphère totalement différente de celle des clubs installés dans les capitales. C'est pourquoi il a ressenti un grand enthousiasme dès le premier instant, au point de rechercher également les meilleurs restaurants de la ville.

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  • Le président du club m'a convaincu, et voici ce qui m'a séduit

    Le capitaine de l'équipe d'Égypte a évoqué le rôle joué par le président du club dans la conclusion du transfert, soulignant que ce qui a le plus retenu son attention, c'est la grande ambition et le projet que le club cherche à bâtir au cours des prochaines années.

    Il a ajouté que les propos du président du club concernant l'amour et le soutien des supporters lui sont restés en tête, mais qu'il ne s'attendait pas à voir cela sous cette forme, avant d'être surpris par un accueil exceptionnel dès son arrivée à l'aéroport, puis au stade.

    Il a précisé que ce qui l'a le plus convaincu de rejoindre le club, c'est la volonté claire de la direction de rivaliser pour les titres et de réaliser des exploits avec l'équipe.

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  • Un accueil historique qu'il n'attendait pas

    Salah a reconnu que l'accueil qui lui a été réservé à Trabzon a été l'un des moments les plus marquants de sa carrière, même s'il ne se considère pas comme quelqu'un de sentimental par nature.

    Il a expliqué avoir eu le sentiment que quelque chose qui lui manquait s'était comblé lorsqu'il a vu les supporters à l'aéroport, affirmant qu'il ne s'attendait absolument pas à ce que cela se produise, que ce soit à l'aéroport ou à l'intérieur du stade.

    Il a ajouté que ce type d'accueil est extrêmement rare, d'autant plus que les supporters l'ont célébré de cette manière avant même qu'il ne dispute le moindre match sous le maillot de l'équipe, ce qui lui a procuré une grande joie et une vive émotion.

  • Le monde entier a vu l'accueil

    Salah a révélé que ses anciens coéquipiers de Liverpool ainsi qu'un grand nombre de ses amis l'ont contacté après avoir vu l'accueil réservé par les supporters.

    Il a précisé qu'il reste en contact avec plusieurs joueurs de Liverpool, parmi lesquels Dominik Szoboszlai, affirmant que tous lui ont dit n'avoir jamais vu un joueur bénéficier d'un tel accueil avant même de disputer son premier match avec son nouveau club.

    Il a souligné que les vidéos se sont largement répandues sur Internet, au point d'être visionnées par des personnes des quatre coins du monde.

  • Le match contre Liverpool sera différent

    Interrogé sur l'éventualité d'affronter Liverpool à l'avenir sous le maillot de Trabzonspor, Salah a affirmé que ce serait extrêmement difficile pour lui.

    Il a expliqué qu'il avait passé neuf ans au sein du club anglais et qu'il entretenait une relation exceptionnelle avec la ville et les supporters, si bien qu'il éprouverait des sentiments partagés s'il se retrouvait face à son ancienne équipe.

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  • L'histoire d'un enfant qui prenait 4 bus

    Salah est revenu sur ses débuts dans le football, se remémorant son trajet quotidien pour se rendre aux entraînements, lorsqu'il devait prendre quatre bus.

    Il a affirmé que cet enfant était toujours en lui aujourd'hui, expliquant que son ambition n'avait pas changé et qu'il croyait encore qu'un homme ne peut atteindre le sommet sans un objectif clair qui le pousse à travailler chaque jour.

    Il a ajouté que cette ambition était la véritable raison de son transfert à Trabzon, car il souhaite réaliser un nouvel exploit qui viendra s'ajouter à son parcours.

  • Ma mère avait peur du football

    Le capitaine de l'équipe d'Égypte a évoqué le rôle de sa famille dans son parcours, révélant que sa mère ne souhaitait pas qu'il devienne footballeur professionnel par crainte pour lui.

    Il a expliqué qu'elle était contrariée parce qu'il quittait la maison le matin et n'en revenait que tard dans la nuit, et qu'elle estimait que l'avenir n'était pas garanti.

    En revanche, il a affirmé que son père l'avait soutenu dès le début, tandis que sa mère le soutenait également, mais poussée par l'inquiétude et la peur pour lui, soulignant qu'il ne ressentait alors aucune souffrance, car il savourait chaque instant passé sur le terrain.

  • Comment gère-t-il les difficultés ?

    Salah a expliqué qu'il ne fuit jamais les problèmes, mais qu'il préfère les affronter et chercher des solutions.

    Il a souligné que beaucoup fuient les crises parce qu'elles paraissent difficiles, mais qu'il a appris au cours de sa carrière que comprendre le problème est la première étape vers sa résolution.

    Il a ajouté qu'il a beaucoup travaillé sur le développement de sa personnalité et sur l'élimination de certains traits négatifs, ce qui l'a aidé à s'adapter aux différentes cultures après avoir joué en Égypte, en Suisse, en Italie et en Angleterre, et désormais en Turquie.

  • « Je voulais accomplir ce qu'aucun joueur égyptien n'avait accompli »

    Mohamed Salah a affirmé que l'un de ses plus grands rêves lorsqu'il a quitté l'Égypte était de réaliser un exploit sans précédent pour un joueur égyptien.

    Il a déclaré ressentir de la fierté lorsqu'il voit des enfants puiser de l'espoir dans son parcours, que ce soit en Égypte ou à travers l'Afrique, estimant que cela lui procure un sentiment plus fort que n'importe quel titre, car il considère que ce qu'il a accompli est devenu une source d'inspiration pour les autres.

  • Ce qui lui manque le plus en Égypte

    Interrogé sur ce qui lui manque le plus en Égypte, Salah a affirmé qu'il ne s'agissait pas tant de la nourriture que de l'ambiance égyptienne elle-même.

    Il a expliqué qu'il aimait le sens de l'humour qui caractérise les Égyptiens, et qu'il prenait plaisir simplement à s'asseoir sur le balcon de sa maison ou à l'intérieur de sa voiture pour observer les gens et leur manière d'interagir les uns avec les autres, soulignant que le simple fait de respirer l'air de l'Égypte lui procure un sentiment particulier.

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  • Un message au petit Mohamed Salah

    Le capitaine de l'équipe d'Égypte a déclaré que s'il pouvait remonter le temps et se retrouver face à lui-même au début de son parcours, il lui dirait que toutes les difficultés qu'il a traversées en valaient la peine, car elles l'ont conduit à une carrière exceptionnelle et à de grands accomplissements, affirmant qu'il ressent de la fierté pour chaque étape qu'il a vécue.

    Il a également révélé que sa seule habitude avant les matchs, depuis le début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui, est d'appeler sa mère avant chaque match, soulignant qu'il n'a jamais cessé de le faire depuis près de 20 ans.

  • « Le rêve » : dernier message aux supporters de Trabzon

    Salah a conclu ses propos par un message direct aux supporters de Trabzonspor, leur demandant de soutenir l'équipe tout au long de la saison, en particulier dans les moments difficiles.

    Il a affirmé que tous les joueurs donneraient le maximum d'eux-mêmes afin de remporter des titres, soulignant qu'il rêvait de rendre les supporters heureux en décrochant un titre européen, tout en luttant avec force pour le titre du championnat, insistant sur le fait que le soutien des supporters serait un élément essentiel pour atteindre cet

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