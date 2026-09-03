La star égyptienne Mohamed Salah a affirmé que son transfert à Trabzonspor visait à relever un nouveau défi après un parcours exceptionnel avec Liverpool, insistant sur le fait que son ambition n'a pas changé malgré tous les titres et records qu'il a accumulés, et que son objectif principal est de mener l'équipe à la conquête de trophées, notamment sur la scène européenne.

Dans son premier long entretien accordé à la chaîne officielle du club de Trabzonspor sur YouTube, Salah a évoqué les raisons de son choix pour le club turc et l'accueil des supporters, qu'il a qualifié d'incroyable. Il est également revenu sur les souvenirs de son enfance difficile, a dévoilé sa relation avec Liverpool et adressé des messages aux supporters de son nouveau club.