Salah capitaine de Trabzon ? Un journaliste turc : son rôle va bien au-delà

« Salah n'est pas un capitaine classique qui porte un brassard au bras, mais une voix écoutée et une présence influente au sein de Trabzonspor » : c'est ainsi que l'ont décrit des analystes locaux, soulignant que sa valeur dans l'équipe dépasse les buts et s'étend à son rôle de rassembleur de ses coéquipiers et de soutien à l'entraîneur Thomas Reis.

Cet éloge est intervenu lors d'un débat télévisé consacré à la résistance de Trabzonspor face à Samsunspor malgré l'infériorité numérique, et à ce que cet état d'esprit signifie pour l'équipe dans la course au championnat turc.

Trabzonspor s'est imposé lors de cette rencontre sur le score de trois buts à zéro, samedi, sur la pelouse de Samsunspor, où Salah a contribué en délivrant la passe décisive du troisième but avant d'être remplacé à la 77e minute.