Salah capitaine de Trabzon ? Un journaliste turc : son rôle va bien au-delà

Au sujet du rôle de Mohamed Salah à Trabzonspor, Genç a déclaré que la star égyptienne se distinguait non seulement par ses contributions offensives, mais aussi par son leadership sur le terrain, ajoutant : "Salah est plus qu'un simple footballeur à Trabzonspor. Au-delà de sa contribution au nombre de buts, il a une grande importance dans le travail collectif et dans le renforcement du moral de ses coéquipiers. C'est un modèle pour les jeunes joueurs. Il n'est pas le capitaine de l'équipe (dans les faits), mais il est le bras droit de l'entraîneur sur le terrain. C'est un apport considérable, et il est important de profiter de son expérience".
Genç a souligné que la réaction de Salah envers Melih Kabasakal après son expulsion reflète également la cohésion du groupe : "Sa réaction à ce qui est arrivé à Melih le montre. Cela prouve que le travail collectif a atteint un certain niveau".
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Genç a insisté sur l'importance de préserver cet esprit d'équipe dans les semaines à venir : cela est très, très important pour les prochaines semaines. Lorsque le travail collectif et la combativité commune font défaut, cela ne vous conduit pas au succès.
Évoquant la course au titre, il a affirmé : la compétition se poursuit quelles que soient les circonstances. Et lorsqu'on évalue les performances des équipes qui se disputent le championnat, Trabzonspor fait partie des principaux candidats au titre".
Trabzonspor occupe désormais la cinquième place du championnat turc avec 13 points après 7 journées, à égalité avec Fenerbahçe, quatrième, et à seulement 3 points du leader Galatasaray, qu'il a battu 4-0 grâce à un triplé de Salah lors de la sixième journée, avant la trêve internationale.
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