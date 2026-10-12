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Salah capitaine de Trabzon ? Un journaliste turc : son rôle va bien au-delà

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« Salah n'est pas un capitaine classique qui porte un brassard au bras, mais une voix écoutée et une présence influente au sein de Trabzonspor » : c'est ainsi que l'ont décrit des analystes locaux, soulignant que sa valeur dans l'équipe dépasse les buts et s'étend à son rôle de rassembleur de ses coéquipiers et de soutien à l'entraîneur Thomas Reis.

Cet éloge est intervenu lors d'un débat télévisé consacré à la résistance de Trabzonspor face à Samsunspor malgré l'infériorité numérique, et à ce que cet état d'esprit signifie pour l'équipe dans la course au championnat turc.

Trabzonspor s'est imposé lors de cette rencontre sur le score de trois buts à zéro, samedi, sur la pelouse de Samsunspor, où Salah a contribué en délivrant la passe décisive du troisième but avant d'être remplacé à la 77e minute.

  • Une réaction importante

    L'émission « L'Heure du sport », diffusée sur la chaîne 61saat TV, a passé en revue les dernières actualités de Trabzonspor. Le programme a analysé la performance de l'équipe après qu'elle a terminé une partie de son match face à Samsunspor à dix joueurs, en mettant en lumière le rôle de la star égyptienne Mohamed Salah au sein de l'effectif et la position du club dans la course au titre.

    Le correspondant du site 61saat, Çağrı Aktaş, a déclaré : « Malgré son infériorité numérique, Trabzonspor a donné l'impression de compenser son déficit physique. L'entraîneur Thomas Reis a parlé avec Salah pendant deux minutes, et ce fut un échange particulier. »

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    De son côté, Serkan Genç, directeur des affaires sportives de la chaîne locale Kadirga, est revenu sur la manière dont Trabzonspor a géré la situation après l'infériorité numérique : « Il était intéressant de voir comment une équipe réduite à dix joueurs allait se comporter dans une situation aussi difficile. L'équipe pourrait de nouveau se retrouver confrontée à des situations similaires. Sa réaction face à son adversaire était importante, et nous avons vu qu'elle a tenu bon. »


    Un chiffre inédit : Salah s'impose dans l'histoire du championnat turc

  • Salah est plus qu'un simple joueur

    Au sujet du rôle de Mohamed Salah à Trabzonspor, Genç a déclaré que la star égyptienne se distinguait non seulement par ses contributions offensives, mais aussi par son leadership sur le terrain, ajoutant : "Salah est plus qu'un simple footballeur à Trabzonspor. Au-delà de sa contribution au nombre de buts, il a une grande importance dans le travail collectif et dans le renforcement du moral de ses coéquipiers. C'est un modèle pour les jeunes joueurs. Il n'est pas le capitaine de l'équipe (dans les faits), mais il est le bras droit de l'entraîneur sur le terrain. C'est un apport considérable, et il est important de profiter de son expérience".

    Genç a souligné que la réaction de Salah envers Melih Kabasakal après son expulsion reflète également la cohésion du groupe : "Sa réaction à ce qui est arrivé à Melih le montre. Cela prouve que le travail collectif a atteint un certain niveau".

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    Genç a insisté sur l'importance de préserver cet esprit d'équipe dans les semaines à venir : cela est très, très important pour les prochaines semaines. Lorsque le travail collectif et la combativité commune font défaut, cela ne vous conduit pas au succès.

    Évoquant la course au titre, il a affirmé : la compétition se poursuit quelles que soient les circonstances. Et lorsqu'on évalue les performances des équipes qui se disputent le championnat, Trabzonspor fait partie des principaux candidats au titre".

    Trabzonspor occupe désormais la cinquième place du championnat turc avec 13 points après 7 journées, à égalité avec Fenerbahçe, quatrième, et à seulement 3 points du leader Galatasaray, qu'il a battu 4-0 grâce à un triplé de Salah lors de la sixième journée, avant la trêve internationale.

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